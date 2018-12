Vzkliki MVP, MVP za Dončića, ki je navdušen ob primerjavah z LeBronom

Luka Dončić je bil na pragu zgodovinskega prvega trojnega dvojčka v karieri (bil bi najmlajši igralec v zgodovini lige NBA, ki bi mu to uspelo). Ta rekord je trenutno v "lasti" Markella Fultza, košarkarja Philadelphie, ki je bil star 19 let 317 dni, ko je dosegel trojnega dvojčka ob koncu minule sezone (Dončić je star 19 let in 301 dan).

A pomembnejše zanj je, da je Dallas prekinil niz porazov in zmagal. Slovenski košarkar je zbral 21 točk in 10 podaj (in devet skokov), ob izvajanju prostih metov ob koncu tekmepa so mu navijači vzklikali "MVP, MVP, MVP" (naziv za najkoristnejšega igralca lige). "Lovil sem zmago. Če bi imeli višje vodstvo, bi morda začel razmišljati o trojnem dvojčku. Na tako tesni tekmi, pa sem razmišljal samo o zmagi." Košarkar Dallasa je brez dvoma eden glavnih kandidatov za naslov novinca leta, kjer mu največjo konkurenco predstavlja Phoenixov center Deandre Ayton.

Dončić v povprečju dosega 19 točk, 6.6 skoka in 4.9 podaje na tekmo, ob 43 odstotnem metu iz igre. "Zelo rad imam navijače v Dallasu. So fantastični in nas zelo podpirajo, kar cenim," je dejal Dončić, navijači Dallasa pa pozivajo vse, da glasujejo zanj na uradni spletni strani, da bo nastopil na glavni tekmi All-star, ki bo na sporedu v Charlottu.