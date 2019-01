Je Dončićev zaščitni znak, korak nazaj, veljaven ali gre za korake?

Luka Dončić je na zadnji tekmi lige NBA, ko je Dallas gostil Lakerse, dosegel kar 27 točk, a so Mavericki vseeno izgubili, pa čeprav za moštvo iz Los Angelesa ni igral njihov prvi zvezdnik LeBron James. Dončić je na tekmi znova predstavil nekaj lepih potez iz svojega repertoarja, med drugim je zabil, pa asistiral soigralcem za lahke koše. Seveda pa ni šlo brez njegovega zaščitnega znaka, meta za tri točke, ko naredi korak nazaj in uide tekmecu, tako je bilo tudi proti Los Angelesu.

Ta poteza je bila uvrščena tudi med najboljših 10 potez dneva. Na Twitterju so zapisali, da je to neubranljivo in res je sila težko predvidevati, kaj bo storil, saj je slovenski branilec pri Dallasutudi tako hiter, da lahko tekmecu uide v prodor pod koš, če brani met za tri točke.

Dončić, kandidat za novinca leta lige NBA, je prvi pri Dallasu po doseženih koših, v povprečju jih dosega skoraj 20 na tekmo (19,6), poleg tega pa doda še po 6,7 skoka in 4,9 podaje na tekmo. Zanimiva pa je informacija, da je prišlo do navzkrižnih mnenj, ali ob tem, ko stopi nazaj, naredi korake. Uradno so zadevo tolmačili kar sodniki lige NBA, ki so na Twitterju zapisali, da dobivajo veliko vprašanj, če so to koraki. Odgovor je bil, da je to legalna in seveda povsem veljavna poteza.