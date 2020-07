Dončić ameriškim novinarjem: Bil je nesporazum, nimam odvečnih kilogramov

Novinarje je v prvi vrsti zanimalo, v kakšni fizični pripravljenosti se je vrnil v ZDA, saj so iz Slovenije prišle novice, da je v karanteni pridobil nekaj kilogramov telesne teže. "To je bil nesporazum. Moj osebni trener je govoril o formi, misleč na tekme 5 na 5. Stvari, ki so bile povedane, ne ustrezajo realnosti in niso resnične. Med karanteno sem se pazil in vem, v kakšni formi sem. Je dobra in prepričan sem, da bo še boljša, ko se bodo začele tekme v Orlandu," je dejal Luka Dončić.

Slovenski čudežni deček je novinarjem priznal, da je v domovini vzdrževal formo z igranjem tenisa in nogometa ter dvigovanjem uteži. Ob tej priložnosti se je zahvalil veleposlanici ZDA v Sloveniji Lyndi C. Blanchard, ki mu je pomagala, da se je sredi največjega izbruha pandemije novega koronavirusa vrnil v Slovenijo. Dejal je, da je pogrešal družino in prijatelje, podobno kot jih bo v 'balončku' v Orlandu, kjer bodo igralci povsem izolirani od zunanjega sveta.

Dva meseca, ki jih je preživel v Sloveniji, je Dončić izkoristil za sanacijo manjših poškodb zapestja in gležnja, tako da bo konec julija, ko se začnejo tekme v Walt Disney World Resortu, stoodstotno pripravljen. "Nimamo kakšnih posebnih ciljev. V Orlandu želimo dobiti čim več tekem in se uvrstiti v končnico. Ne čutimo nobenega pritiska, tja se gremo zabavat, igrat košarko in upamo, da se prebijemo čim dlje."