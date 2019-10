Prve provokacije: Dončić odbijal napade, nato dobil tehnično

Dončić (z žogo) prodira na koš, pod katerim so ga pričakali Beal, Rui Hačimura in Thomas Bryant.

"To je le košarka ... On je razumel, kaj je bilo to. Nisva se tepla," je televizija CBS na svoji spletni strani po obračunu citirala Beala."To je le košarka, poskušal sem ga spraviti ob živce. Razbijal nas je, zato smo morali nekaj storiti,"je dodal 26-letni košarkar iz St. Louisa.

Od letos naprej s tarčo na hrbtu

Pri CBSdodajajo, da se bo moral Dončić tega zdaj navaditi, saj ni več novinec in je "uradno kandidat za naziv najkoristnejšega igralca lige". Za navijače Dallasa že zdaj dvomov ni, saj so lep del tekme 20-letnega ljubljanskega asa in najboljšega novinca iz minule sezone nagrajevali z vzkliki: "MVP, MVP!"

"Zdaj bo imel na hrbtu veliko tarčo," opozarja CBS, kjer so Dončića pohvalili za "skoraj brezhibno" spopadanje z Bealovo strategijo skozi praktično vso tekmo. "Ravno dovolj udarcev mu je vrnil, da ne bi šel preveč daleč (kot je to storil Beal, ko je bil izključen po dveh zaporednih tehničnih napakah v zadnji četrtini), Dončić pa kot da bi se še izboljševal z višanjem intenzivnosti in grobosti. Najbrž to ne bi smelo biti presenečenje, glede na to, da Dončić profesionalno košarko igra od pubertete in je bil prvak Evrolige ter MVP pri zrelih 18 letih. Vajen je, da ga suvajo starejši, izkušenejši igralci."

Prerekanje Beala in Dončića ter izključitev Američana v zaključku zadnje četrtine: