Košarka

Dončić z 49 točkami blestel ob zmagi nad Minnesoto

Los Angeles, 25. 10. 2025 07.08 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in soigralci so po uvodnem porazu v ligi NBA premagali Minnesoto Timberwolves (128:110). Prvo ime obračuna je bil slovenski as, ki je dosegel 49 točk, 11 skokov in osem podaj. Pri Los Angeles Lakers sta bila razpoložena še Austin Reaves s 25 točkami in Rui Hachimura, ki je dodal 23 točk. Pri Minnesoti je Anthony Edwards zbral 31 točk.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

Luka Dončić je na drugi tekmi še izboljšal statistiko uvodnega dejanja. Proti Golden State Warriors je zbral 43 točk, ob zmagi nad Minnesoto pa kar 49 točk. S tem je postal prvi košarkar Lakersov in četrti v zgodovini lige NBA, ki je na uvodnih dveh tekmah presegel 40 točk. Michael Jordan, Wilt Chamberlain in Anthony Davis so edini, ki so sezono začeli z dvema tekmama z več kot 40 točkami.

Dončić je prikazal svojo najboljšo točkovno predstavo v dresu Lakersov, potem ko je zadel 14 od 23 metov iz igre, vključno s petimi trojkami. Dončić si je v uvodnih minutah nekoliko poškodoval levo roko, se večkrat zagrabil zanjo in se sklonil od bolečine.

Kljub temu je že v prvi četrtini dosegel 23 točk, kar je v zadnjih 30 letih v uvodni četrtini za Lakerse uspelo le Kobeju Bryantu in Kylu Kuzmi. Do polčasa je imel Dončić že 32 točk, nato pa je v začetku zadnje četrtine dodal še sedem hitrih točk in Jezernike popeljal do 20 točk prednosti.

Ob visoki zmagi nad Timberwolves je dodal še 11 skokov in osem podaj. Ob sebi je imel tudi razpoložena soigralca Austina Reavesa, ki je prispeval 25 točk in 11 podaj, ter Ruija Hachimuro s 23 točkami. LeBron James je tekmo spremljal s klopi.Najboljši strelec v zgodovini NBA bo zaradi išiasa odsoten vsaj do sredine novembra.

Pri Minnesoti je Anthony Edwards zbral 31 točk, Julius Randle pa 26 točk, a to je bilo premalo za razpoloženi napad Lakersov v ponovitvi lanskoletne serije prvega kroga končnice, ki so jo Volkovi dobili s 4:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, liga NBA:

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16)

