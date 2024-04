Po odlični obrambni predstavi Dallasa: 'Košarka iz devetdesetih v najlepši izvedbi'

Luka Dončić in soigralci so naredili pomemben korak na poti do napredovanja v drugi krog končnice lige NBA. Na drugem gostovanju pri Los Angeles Clippers so prišli do prve zmage in tako izenačili serijo. Navdušili so predvsem s predstavo v obrambi, saj so nasprotniku dovolili vsega 93 točk. Veliko pohval za igro pod svojim košem je bil deležen tudi Luka Dončić, z 32 točkami najboljši strelec tekme.

Šest minut pred koncem ob vodstvu Dallasa za šest se je Kawhi Leonard odločil za izolacijo v napadu. Pokrival ga je Luka Dončić, kar je rekonvalescent pri Clippersih želel izkoristiti. Slovenski zvezdnik pa je imel drugačne načrte. Z odličnim postavljanjem in delom nog je Kawhija prisilil v zahteven met z desne strani, ki je bil daleč od uspeha. Na drugi strani je Dallas povišal na osem, potem pa je Dončić v obrambi še enkrat več zaklenil nasprotnika. Tokrat Paula Georgea, ki ni zadel meta za tri preko roke. Varovanci Jasona Kidda priigrane prednosti do konca niso več izpustili iz rok za super pomembno zmago s 96:93, ki jih pred nadaljevanjem serije v Dallasu postavlja v ugodnejši položaj. "Obe ekipi pod 100 točkami. To je bila košarka iz devetdesetih v najlepši izvedbi," se je na novinarski konferenci po tekmi smejalo Kiddu. "To je končnica. Drugače je. Ponos črpam tudi iz svoje obrambe. Skeptiki bodo to (obrambo, op. a.) vedno poudarjali, ampak v redu je. Tukaj sem in uživam v svoji košarki," je dodal Dončić.

Luka Dončić na drugi tekmi proti LA Clippers

Kawhi, George in Harden v napadu nemočni proti Dončiću O nivoju njegove obrambe zgovorno priča podatek, da trije glavni zvezdni Clippersov Kawhi, George in James Harden tokrat niso dosegli niti enega koša iz igre, ko jih je pokrival Dončić. "Njegova igra v obrambi je odlična. Vedeli smo, da ga bodo napadali v vsakem 'pick-and-rollu'. Na obeh koncih parketa igra na zelo visokem nivoju. Potrebujemo ga v napadu, a tudi v obrambi. V prvih dveh tekmah mu je to uspelo," je Ljubljančana pohvalil njegov trener.

Dončićeve emocije? 'Potrebujemo jih' Kolikšen je vložek v končnici, je bilo lepo razvidno iz številnih čustvenih reakcij Dončića. Potem ko je zadel za vodstvo v zadnji sekundi tretje četrtine, je glasno protestiral zaradi nedosojene osebne napake in si prislužil tehnično. Tik pred koncem tekme je v kapetanskem slogu čestital Maxiju Kleberju za ujet skok v napadu, ki je dokončno zapečatil usodo Clippersov. "Luka je zelo čustven. Včasih lahko to koga 'paralizira', a videli smo lahko, da je bil odgovor soigralcev na njegovo vzpodbujanje pozitiven. Velikokrat se zgodi, da zvezdniki ignorirajo podvajanje in skušajo vseeno priti do koša, on pa zaupa soigralcem, naj si bo to P. J. Washington, Daniel Gafford ali Dereck Lively II. Potrebujemo njegove emocije," je dodal Kidd.

Dončić in Irving sta skupaj znova dosegla krepko več od polovice vseh Dallasovih točk, zmago gostom pa je tokrat tlakovala tudi izdatna pomoč ostalih košarkarjev, ki je na prvem srečanju v nedeljo izostala. P.J. Washington je dosegel 18 točk in znova blestel v obrambi, Maxi Kleber je prispeval dve zelo pomembni trojki. "Tako Maxi kot P. J. sta zadela nekaj pomembnih trojk," je izpostavil Kidd in se nato posvetil Washingtonu, ki je deset od 18 točk dosegel v zadnji četrtini: "V končnici je za nas izjemnega pomena. Res se veliko zanašamo nanj, sploh v obrambi, ker lahko pokriva vsakogar."

