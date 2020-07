Dallas klonil pred Indiano, Dončić blizu trojnemu dvojčku

Če je v vrstah Dallas Mavericksov manjkal Latvijec Kristaps Porzingis, ki naj bi "pozabil" prestati obvezno vsakodnevno testiranje, je nedeljski obračun v zabaviščnem parku Walt Disney World zaradi težav s stopalom moral izpustiti tudi Litovec Domantas Sabonis. Debitant na letošnji tekmi zvezd je prizorišče zaključnega turnirja lige NBA tudi že zapustil in še vedno ni jasno, kdaj in če sploh se bo lahko vrnil v okolico Orlanda, kjer bi moral po trenutno veljavnem protokolu lige opraviti še s 14-dnevno karanteno.

Porzingisu so vodilni možje lige sicer odredili zgolj 24-urno samoizolacijo, Luka Dončićin soigralci pa so tokrat odigrali prvo "klasično" 48-minutno tekmo po štirih 10-minutnih četrtinah in zmagi nad vodilnim moštvom zahodne konference Los Angeles Lakers (108:104) na uvodni preizkušnji. Dončić je bil prvi strelec Dallasa in mu je v 24:27 minute na parketu skorajda uspel trojni dvojček: dosegel je 20 točk, 11 skokov in devet podaj. Teksašani so dobro začeli tekmo in vodili ves prvi polčas, ki so ga končali s prednostjo treh točk. Dončić je nato ob začetku drugega polčasa naredil napako, izgubil žogo in od takrat naprej Dallasu nič več ni šlo po načrtih.

Razigrala sta se Victor Oladipo in T. J. Warren, ki je tekmo tako kot Dončić končal pri 20 točkah, in Indiani je uspel preobrat, saj je po treh četrtinah povedla s šestimi točkami naskoka. Ko so igro zapustili člani prve peterke Dallasa, je Indiana brez težav potrdila zmago. Dallas je tako izgubil svojo prvo pripravljalno tekmo v "mehurčku", kjer se bo sezona v Disneyjevem športnem kompleksu nadaljevala 30. julija. Dončić je k uvodni zmagi nad Lakersi v 16 minutah prispeval 14 točk, pet skokov in šest podaj, preden je z lažjim zvinom gležnja odšepal z igrišča.

Liga NBA, pripravljalne tekme, izidi:

Dallas Mavericks ‒ Indiana Pacers 111:118

(Luka Dončić 20 točk, 11 skokov in 9 podaj v 24:27 minute za Dallas.)

Oklahoma City Thunder ‒ Philadelphia 76ers 102:97

Boston Celtics ‒ Phoenix Suns 117:103

Toronto Raptors ‒ Portland Trail Blazers 110:104

Memphis Grizzlies ‒ Houston Rockets 104:119