Dončić bo dobil novega soigralca: odhaja Campazzo, prihaja Kemba Walker

Nekdanji zvezdnik Charlotte Hornetsov, v dresu katerih se je trikrat uvrstil na tekmo vseh zvezd, od zaključka lanske sezone ni zaigral na igriščih NBA. Kemba Walker je v 11 sezonah v ligi NBA do zdaj v povprečju dosegal 19,5 točke, štiri skoke in pet podaj. Prvih osem sezon svoje kariere je bil član Hornetsov, dve sezoni je igral za Boston Celticse, lansko sezono pa je igral v dresu New York Knicksov. Prav lanska sezona je bila zanj statistično najmanj učinkovita po prvi v ligi NBA (11,6 točke na tekmo).