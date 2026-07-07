Dončić bo Hačimuro še srečaval v mestu, a v dresu rivalov

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Kot poroča ESPN, je Rui Hačimura zavrnil ponudbe moštev Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Brooklyn Nets in San Antonio Spurs, saj je bila njegova želja ostati v Los Angelesu in obleči dres Clippers. Krilni in 203 cm visoki košarkar iz dežele vzhajajočega sonca je po izteku pogodbe z jezerniki v vrednosti 18,3 milijona dolarjev oziroma 16 milijonov evrov postal prost igralec.

Hačimura ima za seboj učinkovito sezono. Soigralec Luke Dončića je v rednem delu v povprečju dosegal 11,5 točke, še bolj pa je navdušil v končnici, kjer je v povprečju dosegal 17,5 točke.

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Hačimuro so jezerniki med sezono 2022/23 pripeljali iz Washingtona v zameno za Kendricka Nunna in štiri izbore drugega kroga nabora. Od takrat je postal pomemben igralec v rotaciji ekipe, predvsem pa so ga cenili zaradi zanesljivosti na parketu in priljubljenosti med soigralci.

LeBron James, Rui Hačimura in Luka Dončić. Trio je razbit. FOTO: AP