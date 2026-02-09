Naslovnica
Košarka

Dončić bo izpustil tudi tekmo proti najboljši ekipi lige

Los Angeles, 09. 02. 2026 11.50 pred 39 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Luka Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil še eno tekmo svojega moštva Los Angeles Lakers v ligi NBA, poročata ameriška spletna portala ESPN in CBS. Manjkal bo na tekmi z Oklahomo v noči na torek po slovenskem času.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Profimedia

Luka Dončić je po poškodbi igrišče zapustil proti koncu druge četrtine petkove tekme proti moštvu Philadelphia 76ers. Jezerniki nanj niso mogli računati že na sobotni tekmi z Golden State Warriors, manjkal pa bo tudi na naslednji, ko v Los Angeles prihaja Oklahoma.

Na tekmi z Golden Stateom so bili Dončićevi soigralci sicer uspešni tudi brez njegove pomoči, zmagali so s 105:99. Slovenski košarkar v letošnji sezoni v povprečju prispeva 33,4 točke in 8,7 podaje na tekmo.

luka dončić nba poškodba oklahoma city thunder

Kawhi Leonard nerešljiva uganka za Minnesoto

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
09. 02. 2026 12.30
A visoke adidaske pa ne obstajajo?
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
09. 02. 2026 12.01
Tudi Oklahoma lahko pade brez njega. Podcenjevali bodo Lakerse, ces, Donkota ni zraven, zlahka jih bomo…
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
