Dončić bo izpustil tudi tekmo proti najboljši ekipi lige

Luka Dončić je po poškodbi igrišče zapustil proti koncu druge četrtine petkove tekme proti moštvu Philadelphia 76ers. Jezerniki nanj niso mogli računati že na sobotni tekmi z Golden State Warriors, manjkal pa bo tudi na naslednji, ko v Los Angeles prihaja Oklahoma.

Na tekmi z Golden Stateom so bili Dončićevi soigralci sicer uspešni tudi brez njegove pomoči, zmagali so s 105:99. Slovenski košarkar v letošnji sezoni v povprečju prispeva 33,4 točke in 8,7 podaje na tekmo.