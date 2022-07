Dončić bo konec tedna 'čaral' v Parizu

"Pariz, prihajam na Quai 54 in s seboj prinašam slovensko ekipo. Pazite se," je za uradni Twitter profil organizatorjev turnirja sporočil slovenski zvezdnik. Luka Dončić je po dolgi in naporni NBA sezoni, v kateri je z Dallas Mavericks prišel do finala zahodne konference, oblekel še dres slovenske reprezentance. Zaigral je na treh tekmah: na prijateljski proti Italiji in v kvalifikacijah za SP proti Hrvaški in Švedski. Vse tri tekmi je Slovenija dobila, sedaj pa 23-letnega zvezdnika čaka nov izziv.

Prihajajoči konec tedna bo prisoten v Parizu na težko pričakovanem turnirju Quai 54, na katerem vsako leto nastopajo najboljši "streetballerji" (ulični košarkarji, op. a.) na svetu. Glavni sponzor dogodka je znamka Air Jordan, ki jo zastopa Dončić, prav od tod verjetno tudi povezava med njim in turnirjem.

Na igrišču, le streljaj stran od Eifflovega stolpa, bo nastopilo 16 ekip, od tega bo deset zastopalo različne države. Tudi Slovenci bomo imeli, kot je napovedal Dončić, svoje predstavnike. A je le malo verjetno, da jim bo pod obročema pomagal tudi ta hip bržčas najboljši košarkar na svetu. Kot že rečeno, je za njim dolga sezona, v mislih pa ima verjetno tudi že septembrsko evropsko prvenstvo, na katerem bo s Slovenijo branil zlato iz Istanbula.

V preteklosti so na turnirju, ki je prvič potekal pred točno 20 leti, nastopali številni znani NBA košarkarji, med njimi denimo Victor Oladipo, Jabari Parker, Kemba Walker in Evan Fournier.