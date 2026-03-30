Košarka

Dončić bo moral še paziti

Los Angeles , 30. 03. 2026 12.26 pred 14 minutami 1 min branja 1

Avtor:
J.B.
Luka Dončić

Luka Dončić bo moral zaradi 16. tehnične napake v sezoni izpustiti obračun Lakersov proti Washingtonu v noči na torek. Z odsluženo kaznijo pa nevarnosti za slovenskega zvezdnika še ni konec, saj pravila velevajo, da bo moral znova počivati ob vsaki drugi tehnični napaki.

Ko košarkar v rednem delu sezone lige NBA prejme svojo 16. tehnično napako, mora zato počivati eno tekmo, velevajo pravila, ki jih je letos poleg Luke Dončića občutil tudi jezikavi Dillon Brooks.

Števec tehničnih napak pa se ob 16. prejeti ne ponastavi, temveč nadaljuje. Po trenutnih pravilih so košarkarji suspendirani za dodatno tekmo v primeru 18., 20., 22. tehnične napake in tako naprej, torej na vsaki dve tehnični napaki.

Do konca sezone imajo Lakersi še osem nastopov. Ker bo moral Dončić proti Washingtonu počivati, ga tako čaka še največ sedem tekem.

V končnici, kamor bodo Lakersi najverjetneje vstopili kot tretje moštvo zahodne konference, se tehnične napake iz rednega dela sezone ne upoštevajo. Košarkarji pa morajo kazensko počivati v primeru sedmih prejetih in nato znova na vsaki dve.

Luka Dončić in Dillon Brooks sta na vrhu košarkarjev po številu tehničnih napak.
FOTO: AP

V tej sezoni sta na vrhu lestvice košarkarjev po številu tehničnih napak Dončić in Brooks (oba 16), sledita jima Draymond Green in Isaiah Stewart (oba 12), na petem mestu pa je Bostonov zvezdnik Jaylen Brown z enajstimi.

KOMENTARJI1

Milf74
30. 03. 2026 13.07
Za Luko dam vse presežke, ampak, zakaj ne more STFU??? Mel bi najmanj en MVP v žepu brez tega!
