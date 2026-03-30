Dončić bo moral še paziti

Ko košarkar v rednem delu sezone lige NBA prejme svojo 16. tehnično napako, mora zato počivati eno tekmo, velevajo pravila, ki jih je letos poleg Luke Dončića občutil tudi jezikavi Dillon Brooks.
Števec tehničnih napak pa se ob 16. prejeti ne ponastavi, temveč nadaljuje. Po trenutnih pravilih so košarkarji suspendirani za dodatno tekmo v primeru 18., 20., 22. tehnične napake in tako naprej, torej na vsaki dve tehnični napaki.
Do konca sezone imajo Lakersi še osem nastopov. Ker bo moral Dončić proti Washingtonu počivati, ga tako čaka še največ sedem tekem.
V končnici, kamor bodo Lakersi najverjetneje vstopili kot tretje moštvo zahodne konference, se tehnične napake iz rednega dela sezone ne upoštevajo. Košarkarji pa morajo kazensko počivati v primeru sedmih prejetih in nato znova na vsaki dve.
V tej sezoni sta na vrhu lestvice košarkarjev po številu tehničnih napak Dončić in Brooks (oba 16), sledita jima Draymond Green in Isaiah Stewart (oba 12), na petem mestu pa je Bostonov zvezdnik Jaylen Brown z enajstimi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.