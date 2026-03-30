Dončić bo moral še paziti

Ko košarkar v rednem delu sezone lige NBA prejme svojo 16. tehnično napako, mora zato počivati eno tekmo, velevajo pravila, ki jih je letos poleg Luke Dončića občutil tudi jezikavi Dillon Brooks.

Števec tehničnih napak pa se ob 16. prejeti ne ponastavi, temveč nadaljuje. Po trenutnih pravilih so košarkarji suspendirani za dodatno tekmo v primeru 18., 20., 22. tehnične napake in tako naprej, torej na vsaki dve tehnični napaki.