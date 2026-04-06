Dončić se vrača v Evropo, kjer bo poskušal čim prej pozdraviti poškodbo

Vedno dobro obveščeni novinar ESPN-a Shams Charania je potrdil, da bo Luka Dončić poškodbo stegenske mišice poskušal čim prej pozdraviti v Evropi.
Ameriški zdravnik Jesse Morse domneva, da bo zdravljenje potekalo v Nemčiji ali Švici, kjer naj bi Slovenčevo poškodbo poskušali čim prej pozdraviti s pomočjo matičnih celic.
"Najverjetneje bo prejel kombinacijo MSC-jev, placentarnega tkiva, eksosomov ter drugih terapij, ki v Združenih državah Amerike niso dovoljene. To me spominja na to, kar je Kobe Bryant počel pred mnogimi leti. Injekcije bodo pod ultrazvočnim nadzorom aplicirane neposredno v vsako območje šibkosti v njegovi zadnji stegenski mišici. Ne bi me presenetilo, če bi tam uporabljali tudi peptide, saj obstaja posebna vrsta, imenovana nanopeptidi iz Švice (poznam proizvajalca). Seveda so ti v Združenih državah prepovedani, vendar če jih prejme tam in jih uspešno očisti iz svojega sistema ..." je na družbenih omrežjih zapisal Morse, ki domneva, da bi bil Dončić lahko nared za igro čez približno tri do štiri tedne.
Prve tekme končnice bodo odigrane že 18. aprila in Dončić bo verjetno odsoten na vsaj eni tekmi serije prvega kroga, kapetan slovenske reprezentance pa vseeno upa, da bo čim prej na voljo svojemu klubskemu trenerju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.