Dončić se vrača v Evropo, kjer bo poskušal čim prej pozdraviti poškodbo

Vedno dobro obveščeni novinar ESPN-a Shams Charania je potrdil, da bo Luka Dončić poškodbo stegenske mišice poskušal čim prej pozdraviti v Evropi.

Ameriški zdravnik Jesse Morse domneva, da bo zdravljenje potekalo v Nemčiji ali Švici, kjer naj bi Slovenčevo poškodbo poskušali čim prej pozdraviti s pomočjo matičnih celic.