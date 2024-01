Dončić bo proti (znova) oslabljenemu Memphisu lovil četrto zaporedno zmago

To bo četrta od skupno sedmih zaporednih domačih tekem Mavsov v prvi polovici januarja. Prve tri so Teksašani dobili, saj so dvakrat padli šibki Portland Trail Blazers, na zadnji tekmi pa tudi vodilno moštvo na zahodu Minnesota Timberwolves. Tokrat jim bo nasproti stalo moštvo iz Memphisa. To bo četrti in zadnji obračun teh dveh moštev v rednem delu te sezone. Mavsi so dobili dve tekmi, obe v gosteh. Grizlijem je pripadla edina tekma v American Airlines centru. Na omenjeni tekmi prvi zvezdnik Mavsov Luka Dončić ni igral zaradi rojstva hčerke, na preostalih dveh tekmah pa je v povprečju dosegal kar 35 točk, 10 skokov, 9 podaj in po 1,5 kraje in blokade na tekmo.