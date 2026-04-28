Košarka

Dončić bo poskrbel za mladega soigralca s plačilom nesmiselne kazni

Los Angeles, 28. 04. 2026 09.08 pred 31 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.D.
Luka Dončić, Drew Timme, Maxi Kleber, Jake LaRavia, Adou Thiero in Dalton Knecht

Los Angeles Lakers so po odličnem začetku serije prvega kroga končnice lige NBA in zmagah na prvih treh tekmah proti Houstonu v četrto vendarle izgubili. Po obračunu je odmevala izključitev centra Lakersov Deandreja Aytona in številne tehnične napake na obeh straneh. Kazen za eno od njih naj bi v imenu svojega mladega soigralca Adouja Thiera plačal kar poškodovani zvezdnik Luka Dončić. Serija se zdaj vrača nazaj v Los Angeles, kjer bodo LeBron James in soigralci ob odsotnosti Slovenca poskušali potrditi uvrstitev v drugi krog.

Dončić bo poskrbel za mladega soigralca s plačilom nesmiselne kazni
Dončić bo poskrbel za mladega soigralca s plačilom nesmiselne kazni

Houstonovi košarkarji so po težavah prvega zvezdnika Kevina Duranta s poškodbo in obupno slabi organizaciji v napadu na prvih treh tekmah v četrto vstopili z drugačno miselnostjo. Bili so veliko bolj agresivni in na koncu so bili nagrajeni s prvo zmago v seriji.

FOTO: Profimedia

Po tekmi je LeBron James prevzel odgovornost za poraz Lakersov, zagotovo pa je bila dejavnik tudi izključitev centra Deandreja Aytona v tretji četrtini. Sodniki so Bahamčanu dosodili namerno osebno napako, čeprav je tudi "žrtev" njegove osebne napake Alperin Sengun po tekmi priznal, da je bila odločitev sodnikov pretirana.

Sodniki so imeli polne roke dela, saj so poleg Aytona kaznovali še pet igralcev. Tehnične napake so pri domačih Rocketsih prejeli Josh Okogie in Aaron Holiday, pri Lakersih pa Jaxson Hayes, Maxi Kleber in novinec Adou Thiero.

Po tekmi je izkušeni James podprl 20 let mlajšega Thiera. "Ta odločitev je bila nepotrebna in nesmiselna. Mislim, da je bil prvič v življenju izključen. Bilo je popolnoma nepotrebno," je o odločitvi sodnikov, da 21-letnemu branilcu minuto in 11 sekund pred koncem dosodijo tehnično napako, dejal 41-letni James.

Po obračunu je Thiera v slačilnici tolažil tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki mu je pred zbranimi novinarji dejal, da bo on plačal finančno kazen, ki jo bo Thiero dolžan plačati ligi. Ta bo znašala 2.000 dolarjev (okoli 1.700 evrov). Plačilo kazni zaradi tehničnih napak Dončiću vsekakor ni tuje, saj jih je v letošnjem rednem delu nabral kar 16. Ker se zneski kazni višajo po vsaki peti, je moral Dončić letos skupaj plačati kar 50.000 dolarjev (okoli 42.000 evrov).

Naslednji obračun Lakerse čaka v noči na četrtek, ko bodo pred domačimi navijači poskušali zaključiti serijo s Houstonom. Nastop poškodovanega Austina Reavesa na tej tekmi je pod vprašajem, Dončić pa še ne bo nared po poškodbi stegenske mišice.

nba los angeles lakers houston rockets luka dončić adou thiero

Juzles Iters
28. 04. 2026 11.05
Sodnikom se zbledlo. Sploh v primeru Thiera, ki se je le baletniško dotaknil nasprotnega igralca.
Amor Fati
28. 04. 2026 10.16
Slaba reklama je lahko tudi dobra reklama, dobra reklama je lahko tudi slaba reklama. Povsem odvisno od tega, kako te ljudje vidijo. Lahko te vidijo pozitivno, torej, na pozitiven način, lahko te pa vidijo negativno, torej na nagativen način. Če te vidijo na pozitiven način, potem ti morebiti lahko uspe spremeniti njihovo mišljenje, če te pa vidijo na negativen način, ti pa nikakor ne more uspeti spremeniti njihovo mišljenje. Vsekakor lepa gesta.
