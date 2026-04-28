Dončić bo poskrbel za mladega soigralca s plačilom nesmiselne kazni

Houstonovi košarkarji so po težavah prvega zvezdnika Kevina Duranta s poškodbo in obupno slabi organizaciji v napadu na prvih treh tekmah v četrto vstopili z drugačno miselnostjo. Bili so veliko bolj agresivni in na koncu so bili nagrajeni s prvo zmago v seriji.

Po tekmi je LeBron James prevzel odgovornost za poraz Lakersov, zagotovo pa je bila dejavnik tudi izključitev centra Deandreja Aytona v tretji četrtini. Sodniki so Bahamčanu dosodili namerno osebno napako, čeprav je tudi "žrtev" njegove osebne napake Alperin Sengun po tekmi priznal, da je bila odločitev sodnikov pretirana.

Sodniki so imeli polne roke dela, saj so poleg Aytona kaznovali še pet igralcev. Tehnične napake so pri domačih Rocketsih prejeli Josh Okogie in Aaron Holiday , pri Lakersih pa Jaxson Hayes , Maxi Kleber in novinec Adou Thiero .

Po tekmi je izkušeni James podprl 20 let mlajšega Thiera. "Ta odločitev je bila nepotrebna in nesmiselna. Mislim, da je bil prvič v življenju izključen. Bilo je popolnoma nepotrebno," je o odločitvi sodnikov, da 21-letnemu branilcu minuto in 11 sekund pred koncem dosodijo tehnično napako, dejal 41-letni James.

Po obračunu je Thiera v slačilnici tolažil tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki mu je pred zbranimi novinarji dejal, da bo on plačal finančno kazen, ki jo bo Thiero dolžan plačati ligi. Ta bo znašala 2.000 dolarjev (okoli 1.700 evrov). Plačilo kazni zaradi tehničnih napak Dončiću vsekakor ni tuje, saj jih je v letošnjem rednem delu nabral kar 16. Ker se zneski kazni višajo po vsaki peti, je moral Dončić letos skupaj plačati kar 50.000 dolarjev (okoli 42.000 evrov).

Naslednji obračun Lakerse čaka v noči na četrtek, ko bodo pred domačimi navijači poskušali zaključiti serijo s Houstonom. Nastop poškodovanega Austina Reavesa na tej tekmi je pod vprašajem, Dončić pa še ne bo nared po poškodbi stegenske mišice.