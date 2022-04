Dončić bo (skoraj zagotovo) nastopil v Salt Lake Cityju

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je izpustil prvi tekmi zaradi poškodbe leve mečne mišice, ki jo je utrpel na zadnji tekmi rednega dela sezone 10. aprila proti San Antonio Spurs. Poškodba se ob rehabilitaciji izboljšuje, so zapisali pri Athleticu, treningi v naslednjih dveh dneh pa bodo dali odgovor, kdaj se bo 23-letni prvi zvezdnik Dallasa spet lahko vrnil na igrišče. Iz tabora Dallasa so zadnjo objavo glede Dončićeve poškodbe izdali prejšnji torek, v kateri so sporočili, da nimajo časovnice za njegovo vrnitev po poškodbi.

Dončić je sicer po poškodbi redno treniral po prilagojenem programu, budno spremljal uvodni tekmi s klopi, ob prekinitvah med tekmama celo nekajkrat vrgel na koš in ni dvoma, da si želi čim prej vrniti v igro, še pišejo ameriški mediji. Vendar morajo pri Dallasu upoštevati, kaj je glede zdravja najboljše za njegovo dolgoročno prihodnost v klubu.

Po dveh tekmah v Teksasu je izid v zmagah poravnan na 1:1, naslednja dvoboja bosta v olimpijskem Salt Lake Cityju.