Lakersi v Dončiću vidijo superzvezdnika, ki bo vrsto let obraz franšize

V športnem svetu še naprej odmeva selitev Luke Dončića k Los Angeles Lakers. Prihod njihovega novega superzvezdnika so potrdili tudi pri moštvu iz mesta angelov. Direktor kluba Rob Pelinka je Dončića med drugim označil za predanega zmagovanju naslovov, klub pa je potrdil, da bo slovenski košarkarski as nosil številko 77.

Da bo še naprej nosil številko 77, čeprav v zlato-vijoličastih barvah, je razvidno tudi iz dobrodošlice, ki jo je klub objavil na omrežju X. S tem bo postal prvi igralec v sloviti zgodovini 17-kratnih prvakov lige NBA s to številko.

"Luka je edinstven mlad globalni superzvednik, ki bo še mnoga leta vodilni obraz tega kluba," je medtem v spremljajoči izjavi za javnost sporočil Pelinka, ki je Dončića pripeljal v menjavi igralcev z Dallas Mavericks. "Ima ubijalski nagon in je predan zmagovanju prvenstev, zato bo gonilna sila ekipe. Kot klub bomo odločni pri sestavljanju moštva okoli igralne vizije trenerja JJ Redicka in neomajni pri delu v dobro naših predanih navijačev. Hvaležni smo za današnji dan in veselimo se prihodnosti," s pohvalami ni skoparil direktor jezernikov.

Ob tem so se pri jezernikih tudi zahvalili Anthonyju Davisu, ki so ga poslali v Dallas v zamenjavi za Dončića. "Smo neizmerno hvaležni Anthonyju Davisu za preteklih šest sezon pri Lakers. Pri tem je pomagal povesti klub do naslova prvakov leta 2020 in je bil redni član tekme vseh zvezd." Novica o menjavi med Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks je odjeknila v nedeljo zjutraj po slovenskem času. Dogovor o menjavi Dončića, Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa v zameno za Anthonyja Davisa, izbor v prvem krogu nabora leta 2029 in Maxa Christieja sta zdaj tudi uradno potrdila oba vpletena kluba. Kot tretja stranka z manjšim vložkom je v dogovor vključen tudi Utah Jazz.

Luka Dončić in LeBron James bosta odslej soigralca. FOTO: AP icon-expand

Dončić bo v mestu angelov moči združil s prvim zvezdnikom lige NBA LeBronom Jamesom. Kot je naknadno poročal ESPN, James kljub nepričakovani menjavi namerava ostati pri Los Angelesu. Štiridesetletnik je med poletjem podpisal dvoletno podaljšanje pogodbe, ta pa dejansko vključuje klavzulo o prepovedi menjave. James, ki je za presenetljivo menjavo izvedele med večerjo z družino, je sicer že pred tem izrazil, da želi kariero končati pri Lakers. Dončić in James, tega je slovenski as pred tem tudi že poimenoval za vzornika, sta dva izmed le treh košarkarjev v zgodovine lige NBA, ki v svoji celotni karieri v povprečju dosegata vsaj 25 točk, sedem skokov in sedem podaj na tekmo. Edini preostali je Oscar Robertson. Dončić je v letošnji sezoni sicer izpustil kar nekaj tekem zaradi poškodbe, nazadnje je igral na božični dan, ameriški mediji pa v zadnjih dneh poročajo o njegovi skorajšnji vrnitvi. Ta naj bi se po informacijah iz časa pred menjavo zgodila še pred tekmo vseh zvezd, ki bo 16. februarja. A zaenkrat pri Los Angelesu še niso sporočili, kdaj bo Dončić debitiral v dresu jezernikov.

Delnice jezernikov močno poskočile Nenadna menjava je sicer pozitivno vplivala na kvote jezernikov na stavniških trgih. Lakersi so imeli pred začetkom sezone kvoto 40/1 za naslov prvaka in 25/1 za naslov zahodne konference. Po nedeljski novici se je kvota za naslov prvaka zmanjšala na 16/1, kar je šesta najnižja kvota izmed vseh ekip v ligi. Kvota, da bodo jezerniki osvojili naslov prvaka na zahodu se je medtem ustalila pri 8,5/1. A če se navijači Los Angeles Lakers veselijo prihoda Dončića v Kalifornijo, na drugi strani navijači teksaške ekipe niso zadovoljni z ravnanjem vodstva kluba. Ta naj bi na svojem Instagram profilu samo v nedeljo izgubil več kot 700.000 sledilcev, skupno število sledilcev moštva je tako med dnevom padlo iz 5,3 milijona na 4,7 milijona.