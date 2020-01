Dončić bo v Chicagu igral na dveh tekmah, tudi kot kapetan ekipe Sveta

Slovenski košarkar v dresu Dallas Mavericksov je trenutno poškodovan, na četrtkovem treningu si je poškodoval gleženj. Istega, s katerim je imel težave že v decembru in je takrat izpustil štiri tekme. A v klubu računajo, da bo Luka Dončić nared za zvezdniški vikend v Chicagu od 14. do 16. februarja. Dončić je bil izbran v prvo peterko Zahoda za tekmo zvezdnikov lige NBA. Po zadnjih informacijah ameriških novinarjev Dončićeva poškodba ni hujše narave, ampak je podobna decembrski. To pomeni, da bo počival približno dva tedna, kar pomeni, da bo lahko nastopil na tekmi All Star v Chicagu. Kapetana ekip na tekmi All Star bosta Američan LeBron James na Zahodu, ter Grk Giannis Antetokounmpo na Vzhodu. Največ glasov navijačev je dobil James (6.275.459), drugi je bil Dončić (6.111.735).