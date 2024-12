Dončić bo v ekipi pod isto streho združil znane svetovne športne osebnosti

Kot nekdo, ki je iz prve roke izkusil globok vpliv športa na otroštvo, je Luka Dončić predan zagotavljanju, da bodo prihodnje generacije imele enake možnosti in priložnosti za izkušnjo veselja ter da doživijo preobrazbeno moč samega športa. Pred ustanovitvijo je fundacija naročila obsežno študijo o mladinski košarki v ZDA in Evropi (zlasti na Balkanu) – dveh regijah, ki sta proizvedli nekatere najboljše košarkarje na svetu. Medtem ko je študija poudarila edinstvene prednosti košarkarskih sistemov v obeh regijah, je tudi pokazala, da se iz igre izgubljata veselje in ustvarjalnost. Mladi športniki šport množično zapuščajo, saj se jih po podatkih Ameriške akademije za pediatrijo kar 70 odstotkov preneha ukvarjati s športom do 13. leta starosti. Kot odgovor na to dejstvo bo fundacija Luka Dončić uvedla "Total Hoops Approach" – načrt drznih rešitev za preoblikovanje mladinske košarke, ki bo dostopna, zabavna in osredotočena na pozitiven otrokov razvoj.

"Košarka je bila od prvega dne mojega življenja moj največji vir veselja. Še danes občutim enako kot takrat, ko sem bil otrok. Ko sem na igrišču in se zabavam, imam občutek, kot da se žoga nasmiha nazaj," je dejal Dončić. "Želim si, da bi mladi po vsem svetu imeli enake možnosti, da doživijo to veselje. Šport bi moral biti prostor, kjer se otroci varno učijo, rastejo, smejijo, delajo napake in se predvsem zabavajo – zato ustanavljam to fundacijo in sestavljam izjemno ekipo, ki bo usmerjala naše delo."

Rezultati študije in podrobnosti o "Total Hoops Approach" bodo na voljo v poročilu "Inside Youth Basketball", ki bo uradno objavljeno 21. decembra na lukadoncicfoundation.org. Poročilo temelji na intervjujih z inovatorji v košarki, poglobljenih pogovorih z igralci, trenerji in starši, anketnih odgovorih ter neposrednih izkušnjah v košarkarskih taborih in centrih za trening. Poročilo predstavlja stanje mladinske košarke v ZDA in Evropi, vključno z močnimi točkami, ki jih je vredno posnemati, in izzivi, ki jih je treba reševati. To poročilo je le eno od temeljev, ki usmerjajo vizijo fundacije za spodbujanje pozitivne športne kulture med mladimi po vsem svetu.

Dončić bo svojo fundacijo predstavil med tekmo Dallas Mavericksov proti Los Angeles Clippersom na svetovni dan košarke, 21. decembra, v dvorani American Airlines Center v Dallasu. Na njegovo povabilo bo na tekmi sodelovalo 750 otrok iz okolice Dallasa, ki prihajajo iz organizacij, kot so Boys and Girls Clubs of Greater Dallas, Big Brothers Big Sisters Lone Star, Girl Scouts Northeast Texas, Tackle Tomorrow, Positive Coaching Alliance in Dallas Independent School District. Vsi navijači na tekmi bodo spoznali fundacijo in bodo pozvani, da se pridružijo njenemu poslanstvu.