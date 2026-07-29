Dončić bo v Sloveniji gostil celotno zasedbo Lakersov

Kot poroča novinar ESPN Dave McMenamin , je Luka Dončić v Slovenijo povabil vse igralce prvega moštva. Program druženja bo poleg skupnih treningov vključeval tudi igranje golfa, ogled Ljubljane in druge dejavnosti, namenjene povezovanju ekipe pred začetkom uradnih priprav na novo sezono.

Gre za novo potrditev, da je po odhodu LeBrona Jamesa v Filadelfijo prihodnost slovitega kalifornijskega kluba povsem v Dončićevih rokah. James je po osmih sezonah zapustil Los Angeles, Lakersi pa so moštvo začeli izraziteje graditi okoli slovenskega reprezentanta.

Dončićeva poteza bo še posebej pomembna zaradi številnih sprememb v igralskem kadru. Lakersi so med drugim zadržali Austina Reavesa, pod koš pa pripeljali Walkerja Kesslerja, moštvu pa so se pridružili tudi Quentin Grimes, Sandro Mamukelašvili in Collin Sexton.

Nekaj igralcev se je sicer že družilo in treniralo v Las Vegasu med poletno ligo NBA, vendar Dončića tam ni bilo. Poletje preživlja v Sloveniji, kjer se bo srečal s prenovljeno zasedbo Lakersov.

Podobne neformalne pripravljalne kampe je v preteklosti organiziral tudi James. Zdaj bo tradicijo nadaljeval Dončić, le da bo soigralce namesto v Las Vegas pripeljal na drugo stran Atlantika.