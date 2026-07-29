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Košarka

Dončić bo v Sloveniji gostil celotno zasedbo Lakersov

Los Angeles, 29. 07. 2026 18.22 pred 1 uro 1 min branja 20

Avtor:
S.V.
Luka Dončić

Luka Dončić tudi zunaj košarkarskih igrišč vse bolj odločno prevzema vlogo vodje Los Angeles Lakersov. Slovenski zvezdnik bo avgusta v domovini gostil celotno zasedbo Jezernikov in zanjo organiziral štiridnevni pripravljalni kamp.

Kot poroča novinar ESPN Dave McMenamin, je Luka Dončić v Slovenijo povabil vse igralce prvega moštva. Program druženja bo poleg skupnih treningov vključeval tudi igranje golfa, ogled Ljubljane in druge dejavnosti, namenjene povezovanju ekipe pred začetkom uradnih priprav na novo sezono.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gre za novo potrditev, da je po odhodu LeBrona Jamesa v Filadelfijo prihodnost slovitega kalifornijskega kluba povsem v Dončićevih rokah. James je po osmih sezonah zapustil Los Angeles, Lakersi pa so moštvo začeli izraziteje graditi okoli slovenskega reprezentanta.

Luka Dončić in Walker Kessler
Luka Dončić in Walker Kessler
FOTO: Profimedia

Dončićeva poteza bo še posebej pomembna zaradi številnih sprememb v igralskem kadru. Lakersi so med drugim zadržali Austina Reavesa, pod koš pa pripeljali Walkerja Kesslerja, moštvu pa so se pridružili tudi Quentin Grimes, Sandro Mamukelašvili in Collin Sexton.

Nekaj igralcev se je sicer že družilo in treniralo v Las Vegasu med poletno ligo NBA, vendar Dončića tam ni bilo. Poletje preživlja v Sloveniji, kjer se bo srečal s prenovljeno zasedbo Lakersov.

Podobne neformalne pripravljalne kampe je v preteklosti organiziral tudi James. Zdaj bo tradicijo nadaljeval Dončić, le da bo soigralce namesto v Las Vegas pripeljal na drugo stran Atlantika.

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KOMENTARJI20

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AleksanderS
29. 07. 2026 19.33
Lepo od Lukata - sposoben tip itak . In neki se bo dogajal
Odgovori
0 0
Anion6anion
29. 07. 2026 19.26
Jim bo predstavil tipično slovensko glasbo, jelena Karleuša, lepa Brena, breskvica...
Odgovori
+2
2 0
St. Gallen
29. 07. 2026 19.19
Odermatt kosarke
Odgovori
+1
2 1
orehi
29. 07. 2026 19.14
no tako se promovira domovina ne pa gospa Tramp ki nemore dedca pripravit da pride gledat ot kot sploh je
Odgovori
-3
1 4
Teflonka
29. 07. 2026 19.28
Pusti gasterbajterco in njen Kramp...😜
Odgovori
0 0
patogen
29. 07. 2026 19.10
V Tivoliju je Zoki tiščal roko v Luko, dojdi bova fino sodelovala. Luka je roko spregledal. Se bosta sedaj končno našla in bo fin posel?
Odgovori
-5
0 5
fizelj2
29. 07. 2026 19.03
Bravo. To je promocija ne pa naša Melanija k sploh ne pove da je iz Slo, pa še angleško ne zna
Odgovori
+8
11 3
patogen
29. 07. 2026 19.08
Dončić jim je všeč levičarjem zaradi specifične končnice priimka.
Odgovori
-7
2 9
heroj2000
29. 07. 2026 19.00
Hvala SDS in Janša
Odgovori
-7
3 10
KatiFafi
29. 07. 2026 19.05
Sem za SDS. Ampak tole nima veze s politiko.
Odgovori
+4
4 0
Puško v koruzo
29. 07. 2026 18.59
Car Luka. Neverjetno, kaj takega bi pred 20 leti bilo mozno samo za 1 april
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+10
12 2
Pinokio
29. 07. 2026 19.05
In marsikateri delodajalec pri nas, bi ga lahko imel za vzor.
Odgovori
+1
2 1
tmj
29. 07. 2026 18.57
bravo luka lepa promocija slovenije
Odgovori
+8
11 3
patogen
29. 07. 2026 18.54
Luka, pazi da ne bo vskočil Zoki in ti "urejal" stvari. +10% pa še več.
Odgovori
+0
6 6
Marcoma
29. 07. 2026 18.58
Samo neuravnovešena oseba lahko najde v tem članku povezavo z politiko. Pozabite enkrat na politiko, govora je o športu.
Odgovori
+7
9 2
patogen
29. 07. 2026 19.00
S politiko je začel Dončić, ko je spregledal ponujeno roko Zokija v Tivoliju. Njega obtožuj neuravnovešenosti.
Odgovori
-6
2 8
Bonaventura
29. 07. 2026 18.40
bravo Luka, tako se promovira domovino....ne pa odslužene politike v Afriko pošiljat....
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+10
14 4
bojer
29. 07. 2026 18.34
Ob vseh aktivnostih bo imel čas za "mularijo"?
Odgovori
+7
8 1
Omreznina2024
29. 07. 2026 18.33
Škoda , da je JH odšel iz LAL. ( naj bi igral za SLO reprezentanco ) ?
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+0
1 1
Slovenska pomlad
29. 07. 2026 18.27
Bravo Luka!
Odgovori
+5
9 4
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