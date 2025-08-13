Dončić bo verjetno igral le na eni tekmi Slovenije v Latviji in Litvi

Slovenska košarkarska reprezentanca po prijateljskih tekmah z Nemčijo že v četrtek potuje na sever Evrope. V petek ob 18.30 uri po slovenskem času se bodo v mestecu Šiauliu pomerili z Litvo, v soboto ob 17. uri po slovenskem času pa jih v Rigi čaka še dvoboj z Latvijo. Luka Dončić naj bi igral le na eni izmed omenjenih tekem.

Trening košarkarske reprezentance icon-picture-layer-2 1 / 28

Slovenija je tekmi s svetovnimi prvaki Nemci izgubila, boljša kot prva tekma v Stožicah je bila druga v Mannheimu konec prejšnjega tedna, čeprav ni igral zvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić. Pri 26-letniku tudi zaradi pričakovane velike obremenjenosti med EP varčujejo s številom minut na parketu. Slovenski strokovni štab se nagiba k temu, da bi Dončić igral le na eni izmed omenjenih tekem konec tega tedna, da bi igral polno število minut, tako kot ga potem to čaka na EP. Končno odločitev pa bodo sprejeli v naslednjih dnevih.

Edo Murić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Reprezentanci se je pridružil tudi Edo Murić, ki je manjkal zaradi poškodbe in je imel individualni trening v Ljubljani. Treniral je že tudi tudi Mark Padjen, ki je v zadnji četrtini nedeljskega obračuna proti Nemcem prejel boleč udarec v koleno in se želi po uspešnih nastopih v mladinskih ekipah priboriti reprezentančni status tudi na članskem prvenstvu. Selektor Aleksander Sekulić je danes sporočil, da ima Martin Krampelj težave s kostjo v dlani, a lahko trenira, tako kot tudi Klemen Prepelič, ki ima lažji zvin gležnja. Pred nadaljevanjem priprav za evropsko prvenstvo je Sekulić črtal s seznama 36-letnega Zorana Dragića in Žigo Daneua. Njegova žena Svetlana je na družbenih omrežjih objavila, da je sam zapustil reprezentanco in kritizirala strokovni štab.

"Že na začetku priprav sem vsem dejal, da nima nihče zagotovljenega mesta v reprezentanci. Dan po tekmi z Nemčijo sem sedel z Dragićem in mu povedal, zakaj ga v strokovnem štabu - odločitev je bila soglasna - ne vidimo v ekipi za EP. To je tudi najtežja in najbolj nehvaležna odločitev selektorja, da zmanjša ekipo, ki zančne priprave," je pred treningom v Stožicah povedal Sekulič.

Aleksej Nikolić je glede Dragića dejal, da je taka pač odločitev selektorja in njegove ekipe ter da jo težko komentira. Sam pa se je osredotočil na naslednji tekmi, predvsem ga ponovno veseli igranje z Dončićem, ki ne naredi veliko le na igrišču, ampak tudi izven njega in vse v ekipi dela veliko boljše.

Aleksej Nikolić FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Smo mlada in dokaj nizka ekipa, zato moramo igrati hitro. Prav tako na nas čaka trdo delo pod obročema, kjer moramo zapirati prostor, da bi prišli do žoge. Če gremo v dvoboj s tekmeci v skoku, bomo potegnili krajšo," je ocenil Nikolić. Mladosti ekipe je danes nekaj besed namenil tudi Sekulič. "Pri takih ekipah je najlažje gradnjo igre začeti v obrambi in to tudi počnemo. Igrati moramo hitro, od tu pa graditi napad. Pod obročema želim, da obdržimo raven skoka, kot smo ga imeli na drugi tekmi z Nemčijo, ko smo bili v tej prvini v določenih delih tekme tudi boljši do svetovnih prvakov," je o pričakovanjih pred tekmama z Latvijo in Litvo dejal Sekulič.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand