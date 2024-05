Dončić bo z Dallasom v Oklahomi napadal tretjo zmago

V peto tekmo se z boljšo popotnico podajajo košarkarji Oklahome, ki so na prejšnji tekmi v Dallasu večino časa zaostajali, nato pa s 100:96 ugnali domačine. "Ne skrbi me. Morali bomo biti pripravljeni in igrati trdo. Danes smo igrali z veliko energije, ampak nekaj podrobnosti nas je stalo zmage. Težko bo v gosteh, ampak tam nam je že uspelo in lahko nam znova uspe," je po bolečem porazu povedal slovenski as Luka Dončić, ki je tekmo končal z 18 točkami, 12 skoki in 10 asistencami.