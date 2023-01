Dončić bo zaradi bolečin v gležnju izpustil tekmo z Oklahomo

Kot so dodali, bodo manjkali tudi nekateri njegovi soigralci, in sicer Dorian Finney-Smith, Josh Green in Maxi Kleber.

To bo sicer že druga tekma v prav toliko dneh za ekipo iz Teksasa. V noči na nedeljo so pred domačimi navijači ugnali New Orleans Pelicans s 127:117, Luka Dončić pa je dosegel trojni dvojček s 34 točkami ter z desetimi skoki in podajami.