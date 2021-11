Dončić bo zaradi poškodbe izpustil vsaj eno tekmo Dallasa

Dončić se je poškodoval na zadnji tekmi proti Denver Nuggetsom, ki so jo Mavsi dobili z 111:101. "The Don", kot so ga poimenovali ameriški ljubitelji košarke, je na omenjeni tekmi 23 točkam dodal še enajsti podaj in osem skokov. Na seznamu poškodovancev pri Mavsih se je Luki Dončiću pridružil tudi Maxi Kleber. Lokalni mediji sicer poročajo, da se je Ljubljančan skupaj s svojimi soigralci odpravil v Phoenix, kjer bodo Mavsi proti Sunsom odigrali dve zaporedni tekmi.