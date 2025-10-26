Dončić bo zaradi poškodbe odsoten vsaj teden dni

Luka Dončić si je v uvodnih minutah tekme z Minnesoto, ki so jo Lakersi dobili s 128:110, nekoliko poškodoval levo roko, se večkrat zagrabil zanjo in se sklonil od bolečine. Kljub temu je že v prvi četrtini dosegel 23 točk, kar je v zadnjih 30 letih v uvodni četrtini za Lakerse uspelo le Kobeju Bryantu in Kylu Kuzmi, zato se je zdelo, da težave niso resne.

A izkazalo se je, da bo moral slovenski as zaradi težav z roko in spodnjim delom noge počivati vsaj en teden. Glede na zgoščen ritem tekem naj bi Dončić izpustil od pet do deset tekem. V tem času se bodo Lakersi pomerili s Sacramentom, Portlandom, Minnesoto, Memphisom in Miamijem.

Dončić je sicer novo sezono lige NBA odlično začel. Na prvih dveh tekmah je za Los Angeles Lakers presegel mejo 40 točk (43 točk proti Golden Statu in 49 točk proti Minnesoti). S tem je postal prvi košarkar Lakersov in četrti v zgodovini lige NBA, ki je na uvodnih dveh tekmah presegel 40 točk.