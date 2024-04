Dončić Bogdanovića pozval k metanju s sredine igrišča, kdo je zmagal?

Bogdan Bogdanović je metal prvi in 'brez kosti' zadel met s sredine igrišča, a Luka Dončić mu ni ostal dolžan in je tudi sam že v prvem poskusu meril v polno. 31-letni srbski reprezentant je poskusil še v drugo, a ni bil uspešen. Posnetek, ki ga je na družbenem omrežju X objavilo moštvo Atlanta Hawks, se ob tem konča, zato ne vemo, ali je bil v drugo uspešen Dončić.

Kdo je zmagal, tako verjetno vesta le Slovenec in Srb, jasno pa je, da je tekmo nato dobil član Dallasa. Mavericksi so namreč s 109:95 premagali Atlanto, s čimer so si zagotovili najmanj 10. mesto v zahodni konferenci.