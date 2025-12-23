Naslovnica
Košarka

Dončić brez nastopa v Phoenixu

Los Angeles, 23. 12. 2025 08.03

Avtor:
A.V. STA
Luka Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik v vrstah Los Angeles Lakers Luka Dončić se bo kmalu vrnil na veliko sceno v severnoameriški ligi NBA, a bo izpustil dvoboj v Phoenixu, ki bo v noči na sredo, je poročala ameriška medijska hiša ESPN.

Ljubljančan v vrstah slovite kalifornijske zasedbe si je pred dvema dnevoma na mestnem obračunu proti Los Angeles Clippers po trku s Srbom Bogdanom Bogdanovićem poškodoval levo mečno mišico. V drugi polovici tekme sploh ni stopil na igrišče, njegova ekipa pa je nato doživela osmi poraz v sezoni.

Strateg jezernikov JJ Redick je v zvezi s tem dejal, da gre za ponavljajoče težave ter da ekipa išče načine, da med igro čim bolje zaščiti 203 cm visokega Slovenca. Kljub temu pa pri Luki Dončiću ne gre za poškodbo, ki bi terjala daljše okrevanje, njegov trenutni zdravniški status se presoja iz dneva v dan.

Luka Dončić bo moral zaradi poškodbe leve mečne mišice izpustiti dvoboj proti Phoenixu.
FOTO: AP
FOTO: AP

Ljubljančan bo izpustil naslednji dvoboj v Phoenixu, bržkone pa bo nastopil že na naslednjem domačem obračunu proti Houstonu, ki bo na božični dan. Pri Los Angelesu sta poškodovana tudi Austin Reaves in Rui Hachimura. Prvi je zaradi poškodbe leve mečne mišice izpustil zadnje tri tekme, drugi pa je zavoljo poškodbe desne dimeljske mišice manjkal na zadnjem mestnem dvoboju.

Trener Lakersov JJ Redick je prepričan, da mu bo Dončić na voljo že za naslednji domači obračun proti Houstonu.
FOTO: AP
FOTO: AP

Nekaj možnosti je, da bo Reaves igral že proti Phoenixu, košarkar iz dežele vzhajajočega sonca pa bo zagotovo izpustil dvoboj v Arizoni. V kalifornijsko ekipo se vrača center Deandre Ayton, ki je na zadnjih dveh tekmah manjkal zaradi poškodbe komolca.

Los Angeles Lakers so z razmerjem zmag in porazov 19-8 na četrtem mestu v zahodni konferenci. Pred njimi so Oklahoma City Thunder (26-3) ter Denver Nuggerts in San Antonio Spurs (oba po 21-7).

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić phoenix suns

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
