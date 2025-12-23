Dončić brez nastopa v Phoenixu

Ljubljančan v vrstah slovite kalifornijske zasedbe si je pred dvema dnevoma na mestnem obračunu proti Los Angeles Clippers po trku s Srbom Bogdanom Bogdanovićem poškodoval levo mečno mišico. V drugi polovici tekme sploh ni stopil na igrišče, njegova ekipa pa je nato doživela osmi poraz v sezoni.

Strateg jezernikov JJ Redick je v zvezi s tem dejal, da gre za ponavljajoče težave ter da ekipa išče načine, da med igro čim bolje zaščiti 203 cm visokega Slovenca. Kljub temu pa pri Luki Dončiću ne gre za poškodbo, ki bi terjala daljše okrevanje, njegov trenutni zdravniški status se presoja iz dneva v dan.