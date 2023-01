Boston končal zmagovito serijo Dallasa, odlična predstava Čančarja

Košarkarji Dallasa so v American Airlines Centru gostili najboljšo ekipo lige NBA iz Bostona, ki pa je zadnji dve tekmi izgubila. Na drugi strani so Teksašani na krilih izjemnega Luka Dončića s serijo sedmih zaporednih zmag uživali vlogo najbolj vroče ekipa lige. Dallas pa je bil tokrat proti zelo razpoloženi ekipi Bostona brez moči. Gostje so po odlični predstavi visoko slavili s 124:95. Dončić je v 31 minutah igre dosegel 23 točk ter imel še devet skokov in tri asistence. Ljubljančan je zgrešil vseh šest poskusov za tri točke, skupni met pa je imel 7:23. V zadnji četrtini sploh ni igral. Jayson Tatum je za Celtics drugič v karieri dosegel trojni dvojček z 29 točkami, 14 skoki in 10 podajami. Moštvo Denver Nuggets je Los Angeles Clippers premagalo s 122:91. Vlatko Čančar je bil eden boljših igralcev domačih, v igro je vstopil s klopi in 27 minutah nanizal 15 točk in 12 skokov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dallas je po sedemnajstem porazu v sezoni ob 22 zmagah na četrtem mestu zahodnega dela lige, kjer je Denver na čelu skupaj z Memphis Grizzlies. Boston je končal niz sedmih zmag Mavericks, ki pa v tej seriji niso imeli res močnega tekmeca, me drugimi so trikrat premagali Houston, ta je s Charlotte Hornets najslabša ekipa lige. Kelti so po visokem porazu v Oklahomi, kjer so jim tekmeci nasuli 150 točk, odigrali zelo dobro partijo in brez izjemnega strelca Shaija Gilgeousa Alexandra zmagali v Dallasu. Luka Dončić, ki je na prejšnjih petih tekmah dosegel v povprečju 44,5 točke, jih je tokrat zmogel skoraj pol manj, v zadnji četrtini, ki so jo tekmeci začeli s 24 točkami prednosti, pa sploh ni igral. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi Nikola Jokić, najkoristnejši igralec prejšnje sezone rednega dela lige, je šel na klop v zadnjem delu igre, saj je njegov Denver med tekmo s Clippers povedel že s 43 točkami razlike. Jokić je bil sicer precej pod svojim običajnim učinkom, zbral je 12 točk, šest skokov in devet podaj. Jamal Murray je bil z 18 točkami, 13 jih je dosegel v uvodni četrtini, prvi strelec zmagovalcev. Za Bonesom Hylandom (16), ki prav tako ni bil v prvi peterki, pa je bil tretji najučinkovitejši igralec Denverja Vlatko Čančar. Nuggets so imeli za deseto zaporedno domačo zmago 50,6 odstotni met iz igre ter 28 asistenc. icon-link Dallas vs Boston FOTO: Sofascore.com V Orlando so domači Magic izgubili, Memphis je bil boljši s 123:115, tudi v Houstonu so klonili gostitelji. Ekipa Utah Jazz je Rockets ugnala s 131:114, Finec Lauri Markkanen je z 49 točkami dosegel osebni rekord. Izidi, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks - Boston Celtics 95:124 (20:29, 26:35, 19:25, 30:35)

(Luka Dončić 23 točk, 9 skokov, 3 podaje v 31 minutah za Dallas)



Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 122:91 (32:15, 34:17, 36:27, 20:32)

(Vlatko Čančar 15 točk, 12 skokov v 27 minutah za Denver)



Orlando Magic - Memphis Grizzlies 115:123



Houston Rockets - Utah Jazz 114:131

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke