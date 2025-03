Dončić: Če James ne bi popravil moje napake, ne bi imel mirnega spanca

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić je bil 34 točkami ter s po sedmimi skoki in podajami znova najučinkovitejši posameznik svojega moštva na poti do izjemno pomembne zmage proti vroči Indiani. Ta se je v zadnji četrtini tekme v Indianapolisu po visokem zaostanku ne le uspela vrniti v igro za zmago proti Los Angeles Lakersom, temveč je pred zadnjim napadom gostov iz Kalifornije povedla za točko (119:118), a se je na srečo jezernikov v pravem trenutku na pravem mestu znašel LeBron James in zapečatil usodo Pacersov.

"Ne bi si smeli dovoliti na tako lahek način izgubiti prednost 13 točk, ki smo si jo z odlično igro v obrambi priigrali nekaj minut pred koncem tekme. Indiana je predobra ekipa, da ne bi znala izkoristiti tekmečevih napak. Ta zmaga je izjemno pomembna za naše moštvo, saj smo se izognili še četrtemu zaporednemu porazu. Premagali smo zelo kakovostnega nasprotnika na njegovem igrišču, kar nam veliko pomeni," je uvodne misli po infarktni končnici in zmagi s točko razlike (120:119) strnil Luka Dončić.