Dončić: Če ohranimo trenutno raven igre v obrambi, lahko premagamo vsakogar

To sicer ni bila podoba Dallasa kot na eni od predhodnih štirih tekem, ki so jih Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina dobili brez večjih težav. A tudi povprečni Mavsi so bili na koncu previsoka ovira za moštvo Washingtona, ki je grozilo domačim dobrih 43 minut tekme v American Airlines Centru, nato pa je v ospredje vnovič stopil prvi zvezdnik teksaške franšize in z nekaj vrhunskimi potezami preprečil, da bi prišlo do (nepričakovanega) presenečenja.

"Če potegnemo črto pod zadnjih pet tekem, ugotovimo, da smo peta najboljša obrambna ekipa v ligi. A samo v zadnjih petih tekmah, kar pomeni, da če želimo biti uspešni tudi v prihodnje, bomo morali ohranjati visoko raven igre v obrambi. Vesel sem nove domače zmage pred tako dobrim občinstvom, ki te zna nagraditi s podporo v dobrih in slabih trenutkih. Ta tekma je bila zelo pomembna za nas, saj bi v primeru poraza močno zmanjšali vrednost predhodnih štirih zmag," je le nekaj trenutkov po zmagi Dallasa nad Washingtonom s 112:104 dejal Dončić.