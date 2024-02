Dončić: Če sva z Irvingom zdrava, naju je težko zaustaviti

Košarkarji iz Dallasa so še drugi zaporedni večer preživeli na parketu. Šlo je za novo gostovanje v ligi NBA in tudi novo zmago. Po Philadelphii je "padel" še Brooklyn (119:107), kar pomeni, da so Teksašani po dobrem mesecu dni povezali dve zmagi. Uspeh je zelo pomemben v boju za (neposredno) uvrstitev v končnico. "Samo, da bomo zdravi in da se vrnejo poškodovani. Masko sem snel, ker se ni prilegala obrazu. Tvegal sem, a vse se je dobro končalo in sedaj gremo še po zmago v New York," je po novem norem večeru, ko je 35 točkam dodal še izjemnih 18 skokov in spoštljivih devet asistenc, dejal drugi strelec tekme Luka Dončić. Vlogo prvega je pobral Kyrie Irving, ki je bil proti svoji nekdanji ekipi zelo motiviran.

Brooklyn Netsi so v zadnjem obdobju najljubši tekmeci Dallas Mavericksov. Teksašani so slavili še osmič na zadnjih devetih obračunih in potrdili vlogo kandidata za neposredni preboj v končnico. Dve zaporedni gostujoči zmagi sta lep obet, ko se bodo vrnili še poškodovani košarkarji, bo Dallas še bolj nevaren v boju za izločilne boje lige NBA. S takšnim izjemnim tandemom, kot je Luka Dončić - Kyrie Irving, ki je bil v Barclays Centru domala neustavljiv, se obeta lepa prihodnost Teksašanov.

Luka Dončić vs Brooklyn

"Samo, da bomo zdravi. Če smo zdravi in pravi na parketu, nas je težko zaustaviti. Sami veste, da sva s Kyriejem odigrala malo tekem skupaj. Zdesetkale so nas poškodbe skozi sezono. Upam, da smo izpolnili svojo kvoto za tekočo sezono," je po lepi gostujoči zmagi dejal drugi strelec obračuna Luka Dončić, ki mu je le ena podaja zmanjkala do desetega trojnega dvojčka sezone.

"Statistika ne pomeni veliko. Pomembna je zmaga in ta je zelo dragocena. Dolgo nismo povezali dveh uspehov, tale je zelo pomemben, sploh ker gre za dve zahtevni gostovanji. A mi želimo povezati tri zaporedne, zato gremo v Madison Square Gardnu po novo," je napovedal 24-letni Ljubljančan, ki je dvoboj v Brooklynu zaradi poškodbe nosu začel z masko. Dončić je dobil močan udarec v nos v ponedeljek v Philadelphii. Na ogrevanju je nosil zaščitno masko, a jo je hitro snel.

Kyrie Irving vs Brooklyn

Tekmo je začel z masko, zadel je eno trojko, nato pa jo je snel ob prvi minuti odmora po petih minutah. "Ni se mi prilegala obrazu. Motilo me je. Vem, tvegal sem, lahko bi dobil kakšen neprijeten udarec na neželeno mesto in vse poslabšal. Na srečo je minilo brez novih poškodb. Vesel sem za to zmago. Gremo naprej," je še povedal zlati slovenski košarkarski deček. "V tej sezoni se zelo pozna, da nimamo celotne ekipe zdrave. Zelo težko je dobiti dve zaporedni tekmi na gostovanju. To je odličen dosežek. Upam, da lahko v četrtek dobimo še tretjo tekmo zapored," gleda naprej superzvezdnik Dallasa.

Kidd: Ko bosta Luka in Kyrie povezala nekaj skupnih tekem ...

Po blesteči igri zvezdniškega dvojca Dallasa je bil naklonjen pohvalam tudi strateg Teksašanov Jason Kidd. "Irving in Dončić nista želela sesti na rezervno klop, vseskozi sta želela igrati. Irving je bil izjemen. To je bil zelo čustven večer zanj. Dosegel je 36 točk, čeprav ni izvajal niti enega prostega meta. Dončić je bil spočit, saj v Philadelphii ni veliko metal, ker so ga podvajali. Na letalu je imel nekaj težav z dihanjem. Ko sem ga vprašal, če si bo malo spočil, sem vedno dobil isti odgovor. Prepričan sem, da bomo dobili še veliko tekem, če bosta oba zdrava," je bil na novinarski konferenci zadovoljen trener Jason Kidd, ki še vedno ne more računati na poškodovana Derecka Livelyja in Danteja Exuma. "Zadovoljen sem s predstavo, a moramo se izboljšati v obrambi. V tretji četrtini smo dopustili preveč odprtih metov za tri točke in Brooklyn se je približal," je bil po uspehu v Brooklynu vseeno malce kritičen Kidd. Izid, liga NBA, redni del:

Brooklyn Nets - Dallas Mavericks 107:119 (24:31, 23:34, 30:30, 30:24)

Luka Dončić 35 (13:27 iz igre, 4:11 za tri, prosti meti 5:10, 18 skokov, 9 podaj, ena izgubljena in dve ukradeni žogi v 43 minutah).