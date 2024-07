Dončić: Če želimo premagati Grčijo, moramo odigrati perfektno tekmo

Slovenija je na krilih svojega prvega zvezdnika že v uvodnih minutah prve četrtine zagospodarila na parketu dvorane Miru in prijateljstva in na hitro ušla na želeno dvomestno prednost. Večkrat so varovanci selektorja Aleksandra Sekulića povedli tudi za dvajset ali več točk, toda žilavi Novozelandci se nikakor niso želeli predati. Zadnji napad bi lahko slovenski reprezentanci prinesel zmago s celo 29 točkami razlike, kar bi zadostovalo za zmago v predtekmovalni skupini in posledično polfinalni spopad z Dominikansko republiko.

"Pred tekmo nisem pretirano razmišljal o potrebni razliki za napredovanje. Zavedali smo se, da smo si s katastrofalno igro proti Hrvaški močno otežili položaj. Odkrito smo se pogovorili, si natočili čistega vina in v srečanje z Novo Zelandijo vstopili s čistimi glavami. Tokrat smo odigrali povsem drugače, tako kot znamo, in prišli do zaslužene zmage," so bile uvodne misli nesporno najboljšega posameznika dvoboja Luke Dončića, ki je v nadaljevanju druženja s predstavniki sedme sile izpostavil drugačen pristop in energijo, ki sta bili ključna dejavnika na poti do nujne zmage.

"To je bila povsem drugačna tekma. K tekmi smo pristopili z drugačno energijo, želja in motiv sta bila na najvišji možni ravni, kar se je nenazadnje pokazalo tudi na rezultatu v prvi četrtini. V drugi četrtini smo nato malce popustili, pa potem spet v drugem polčasu prestavili v višjo prestavo. Škoda za tista zadnja dva meta, ampak dobro, najpomembneje je, da smo napredovali v polfinale."