Dončić četrti v glasovanju za MVP lige NBA

Zvezdnika moštva Oklahoma City Thunder je 100 glasovalcev iz različnih medijskih vej v 83 primerih postavilo na prvo mesto. Trinajst glasovalcev ga je postavilo na drugo, trije na tretje in eden na četrto mesto za skupni zbir 939 točk.

Drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets), ki je zbral 634 točk. Deset predstavnikov medijev ga je postavilo na prvo mesto. Pet tovrstnih glasov je zbral Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), ki je bil tretji s 569 točkami.

Luka Dončić , ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice in ni mogel pomagati Los Angeles Lakers v končnici, je zbral 250 točk. Nihče ga ni postavil na prvo mesto, enkrat je bil drugi, osemkrat tretji, 60-krat četrti in 23-krat peti. Slovenski as je bil najboljši strelec lige NBA, jezernikom pa je v rednem delu pomagal do četrtega mesta v zahodni konferenci.

Za njim so v glasovanju za MVP pristali Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jaylen Brown (Boston Celtics), Kawhi Leonard (LA Clippers) in Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers). Shai Gilgeous-Alexander je postal 14. košarkar, ki je v zaporednih sezonah prejel naziv MVP lige. Lani je ob tem slavil tudi naslov prvaka z Oklahomo, dobro mu kaže tudi letos. V finalu konference ga čaka San Antonio z Wembanyamo.

V finalu vzhoda bosta igrali zasedbi New York Knicks in po zmagi na sedmi tekmi proti Detroitu še Cleveland Cavaliers.