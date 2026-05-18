Košarka

Dončić četrti v glasovanju za MVP lige NBA

New York, 18. 05. 2026 08.50 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
STA
Luka Dončić

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela severnoameriške lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP, ki ga je že nekaj ur pred uradno razglasitvijo razkril ESPN, je prejel Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, ki je zbral 939 točk.

For ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnika moštva Oklahoma City Thunder je 100 glasovalcev iz različnih medijskih vej v 83 primerih postavilo na prvo mesto. Trinajst glasovalcev ga je postavilo na drugo, trije na tretje in eden na četrto mesto za skupni zbir 939 točk.

Drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets), ki je zbral 634 točk. Deset predstavnikov medijev ga je postavilo na prvo mesto. Pet tovrstnih glasov je zbral Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), ki je bil tretji s 569 točkami.

FOTO: Profimedia

Luka Dončić, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice in ni mogel pomagati Los Angeles Lakers v končnici, je zbral 250 točk. Nihče ga ni postavil na prvo mesto, enkrat je bil drugi, osemkrat tretji, 60-krat četrti in 23-krat peti. Slovenski as je bil najboljši strelec lige NBA, jezernikom pa je v rednem delu pomagal do četrtega mesta v zahodni konferenci.

Za njim so v glasovanju za MVP pristali Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jaylen Brown (Boston Celtics), Kawhi Leonard (LA Clippers) in Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers). Shai Gilgeous-Alexander je postal 14. košarkar, ki je v zaporednih sezonah prejel naziv MVP lige. Lani je ob tem slavil tudi naslov prvaka z Oklahomo, dobro mu kaže tudi letos. V finalu konference ga čaka San Antonio z Wembanyamo.

V finalu vzhoda bosta igrali zasedbi New York Knicks in po zmagi na sedmi tekmi proti Detroitu še Cleveland Cavaliers.

košarka nba mvp dončić

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PSIHOTERAPEVT
18. 05. 2026 10.07
Ko na Luko Dončića pogledamo izključno skozi hladne finančne leče, hitro ugotovimo, da je Slovenija z njim zadela gospodarski jackpot. Majhna država, ki jo tujci še vedno radi zamešajo s Slovaško, je z njim dobila globalni oglasni pano, ki samostojno deluje kot močna turistična in gospodarska panoga. Če bi želela država na svetovnih televizijah (ESPN, ABC, TNT) zakupiti toliko oglasnega prostora, kolikor ga Slovenija dobi zgolj zaradi omembe ob Lukovih vragolijah, bi morala za to odšteti med 30 in 50 milijonov evrov letno. Ko k temu prištejemo še milijone sledilcev na družbenih omrežjih in svetovni uspeh njegovih superg Jordan z motivi Bleda, je jasno, da je ugled Slovenije neprecenljivo zrastel. Ta prepoznavnost se neposredno pretvarja v evre. Ameriški turisti, ki veljajo za odlične potrošnike, v vse večjem številu obiskujejo našo državo. S projekti, kot je LA Feel Slovenia, pa se slovenskim podjetjem odpirajo vrata na enem najbogatejših trgov sveta. Če potegnemo črto, je Luka Sloveniji skozi prihranjen oglaševalski denar in rast turizma doslej prinesel že več kot 300 milijonov evrov tržne vrednosti. Dejstvo, da z domačo turistično organizacijo sodeluje za simboličen znesek, je verjetno najboljša poslovna poteza v zgodovini samostojne države. Luka morda res služi milijone v Ameriki, a slovensko gospodarstvo je tisto, ki z njegovim imenom vsak dan kuje čisti dobiček.
Odgovori
kala 09
18. 05. 2026 10.04
Super,bo naslednje leto boljše.
Odgovori
Trembalajek
18. 05. 2026 10.02
Povsem realno in zelo lep uspeh.
Odgovori
FrankCostello
18. 05. 2026 09.53
Daleeeeeeeeč od prvega mestaaaaa!
Odgovori
PSIHOTERAPEVT
18. 05. 2026 09.39
Ko bo Luka enkrat odložil košarkarske copate, bo dres s številko 77 zagotovo visel pod stropom dvoran, sam pa bo v ZDA zapisan kot slovenski košarkarski čarovnik, ki je Američane naučil igrati košarko z njihovim lastnim športom a na evropski način! Vi trije spodaj ;)
Odgovori
Masturbator
18. 05. 2026 10.10
slovenski?? :)))))
Odgovori
Lučka
18. 05. 2026 09.35
Luka je zame MVP.
Odgovori
Amor Fati
18. 05. 2026 09.17
Prstan se mu z leta v leto izmika. Seveda mu privoščim, ampak je veliko vprašanje, če ga bo sploh kdaj osvojil.
Odgovori
Vakalunga
18. 05. 2026 09.12
Z njim gre še samo navzdol, njegova leta so mimo
Odgovori
Krog
18. 05. 2026 09.51
Res žalostno.... biti med štirimi najboljšimi igralci na planetu. Težki časi.
Odgovori
Cervantes Saavedra
18. 05. 2026 09.58
za Vaka: To ni članek o Noletu Đokoviću.
Odgovori
Masturbator
18. 05. 2026 09.10
Zacetek konca.
Odgovori
