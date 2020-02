Dončić: Da me bo izbral James, si nisem upal sanjati niti v otroških sanjah

"To, da me je izbral LeBron James … Tega si nisem upal sanjati niti v najlepših otroških sanjah. V čast mi bo zaigrati skupaj z idolom, ob gledanju katerega sem zrasel. Zelo se veselim te preizkušnje in komaj čakam, da se vikend v Čikagu prične,"je povedal 20-letni Ljubljančan za svojo uradno spletno stran. Čeprav je bilo kar precej ugibanj, ali bo Luka zaradi poškodbe gležnja sploh lahko nastopil na tekmi zvezd, Dončić verjame, da bo do 16. februarja pripravljen. "Okrevanje poteka po načrtih, zato verjamem, da bom do tekme zvezd že stoodstotno pripravljen. Tako jaz kot v celotna franšiza Dallas se tekme zvezd in tekme vzhajajočih zvezd zelo veselimo," je iz Dallasa sporočil Dončić.

Trenutni zdravstveni karton Luke Dončića je za zdaj sicer še uganka. Že je jasno, da so ga Mavsi prečrtali za ponedeljkovo tekmo z Utahom, trener Dallasa Rick Carlisle pa je pred tekmo z Jazzi povedal, da upa, da bo Luka nastopil vsaj na eni od preostalih dveh tekem pred All-Star premorom. Ker je zdaj že jasno, da je prečrtan za tekmo z Jazzi, Carlisleju ostane upanje, da bo lahko stisnil zobe za tekmo s Sacramentom, kjer deluje nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov. To najverjetneje pomeni, da v taboru Mavsov pričakujejo, da bo Luka pripravljen za tekmo zvezd.