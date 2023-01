Boston končal zmagovito serijo Dallasa

Košarkarji Dallasa so v domačem American Airlines Centru gostili (trenutno) najboljšo ekipo lige NBA iz Bostona, ki pa je zadnji dve tekmi izgubila. Na drugi strani so Teksašani na krilih izjemnega Luka Dončića s serijo sedmih zaporednih zmag uživali vlogo najbolj vroče ekipa lige. Dallas pa je bil tokrat proti zelo razpoloženi ekipi Bostona brez moči. Gostje so po odlični predstavi visoko slavili s 124:95. Dončič je v 31 minutah igre dosegel 23 točk ter imel še devet skokov in tri asistence. Ljubljančan ni bil pri metu. Zgrešil je vseh šest poskusov za tri točke, skupni met pa je imel 7:23.

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izida, liga NBA, redni del:

Dallas Mavericks - Boston Celtics 95:124 (20:29, 26:35, 19:25, 30:35)



Denver Nuggets - Los Angeles Clippers icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke