Košarka

Dončić 'dela vse, da se vrne': Ne vem, če ljudje razumejo, kako težko mi je

Los Angeles, 06. 05. 2026 20.42 pred eno minuto 2 min branja 0

STA
Luka Dončić

Poškodovani Luka Dončić še vedno ne ve, kdaj bo lahko pomagal soigralcem pri Los Angeles Lakers v konferenčnem polfinalu lige NBA proti aktualnim prvakom Oklahoma City Thunder. Slovenski košarkarski zvezdnik pa je v današnjem pogovoru za medije poudaril, da dela vse za čimprejšnjo vrnitev na parket.

FOTO: AP

"Delam vse, kar je v moji moči, da se vrnem. Vsak dan sledim protokolu. Zdravniki so mi ob prvem pregledu z magnetno resonanco rekli, da bom odsoten osem tednov. Zato grem dan za dnem in vsak dan se počutim malo bolje," je Luka Dončić danes v moštvenem hotelu povedal medijem, tudi ESPN in California Postu, in še enkrat ponovil, da datum vrnitve na igrišče še ni znan. V četrtek bo od poškodbe minilo pet tednov.

Preberi še 'Luka! Zakaj si plačan 50 milijonov letno? Upam, da se te poleti znebijo'

Dončić si je stegensko mišico poškodoval 2. aprila prav proti Oklahomi, nato pa ni več igral in s klopi spremljal zmago v prvem krogu končnice proti Houston Rockets (4:2). Najboljšega strelca rednega dela lige (33,5 točke na tekmo) pa bi jezerniki še kako potrebovali v polfinalu proti Oklahomi, ki je na prvi tekmi visoko s 108:90 premagala ekipo iz Los Angelesa.

FOTO: Instagram

"Zame je zelo težko, saj se mi je že zgodilo, da sem se po poškodbi vrnil prezgodaj. Treba je biti zelo previden, saj je ta poškodba drugačna od prejšnjih," je pojasnil in dodal: "Ne vem, če ljudje razumejo, kako težko mi je. Želim si igrati košarko, še posebej v tem obdobju. Frustrirajoče je samo sedeti in gledati svojo ekipo, vendar sem zelo ponosen nanjo," je dodal 27-letni Slovenec, ki je že začel s treningi, ne pa še s kontaktno igro.

Preberi še Oklahoma na uvodni tekmi polfinala konference upravičila vlogo favorita

Oklahoma City Thunder v dvoboju veljajo za velikega favorita. Morebitna vrnitev Dončića pa bi povečala možnosti jezernikov, ki se trenutno borijo pod vodstvom veterana LeBrona Jamesa.

FOTO: AP

To je danes še enkrat poudaril tudi James: "Igramo proti najboljši obrambni ekipi v ligi NBA. Ko igraš proti vrhunski obrambi, potrebuješ igralce, ki lahko ves čas pritegnejo več branilcev. In ko igraš proti aktualnim prvakom in ti manjka igralec, ki v povprečju dosega 34 točk, osem skokov in devet asistenc ter je tako poseben, je to velik manjkajoči del."

