Dončić delal sklece pred Harrisonom in zakupil parkirišče za navijače

Dončića še nikoli pred enim izmed obračunov ni spremljalo toliko kamer kot danes, ko je zaigral proti nekdanjemu domačemu moštvu. Njegove vrnitve v družbo bivših soigralcev pa niso spremljale le televizijske kamere, ampak so tudi mobilni telefoni lovili vse utrinke čustveno nabite tekme. Od Lukovega ogrevanja in delanja sklec pred očmi Nica Harrisona, do transparenta tik za njegovim hrbtom, ki je opominjal na (ne)zvestobo. Tovrstne trenutke so povzeli tudi številni znani košarkarski novinarji v Ligi NBA.

OGLAS

Številka je bila prava, barva ne. Košarkarski šampion Luka Dončić je na parket dvorane v Los Angelesu pritekel s 77 na hrbtu, številko, ki jo je nosil tudi vsa leta pri domačih Mavericksih, pri katerih je nameraval ostati celotno kariero. A modro in belo barvo je moral pred mesecem dni zaradi odločitve športnega direktorja kluba Nica Harrisona zamenjati za vijolično in rumeno. Harrison je Dončića poslal v Los Angeles k Lakersom in zato postal mestni sovražnik številka ena.

Že takoj po šokantni menjavi so se v Dallasu zvrstili protesti, na katerih so se navijači, ki so se počutili izdane, Harrisona pozivali k odstopu. Varnostniki so tiste, ki so tovrstne napise nosili na tribunah med zadnjimi tekmami, nemudoma pospremili iz dvorane. A tudi na današnji tekmi, ko je njihov ljubljenec v losangeleško dvorano Crypto.com pritekel v dresu svojega novega domačega moštva, gostujoči navijači Harrisona niso pozabili opomniti na pomen zvestobe. "Zvestoba nikoli ne zbledi," je eden izmed navijačev Dallas Mavericksov dvignil napis pred začetkom tekme tik za njegovim hrbtom, na transparentu pa je bila beseda nikoli pomenljivo prečrtana z rdečo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Družbena omrežja so nato preplavili posnetki Dončićevega ogrevanja, pri katerih se spletni komentatorji prav tako niso pozabili obregniti ob Harrisona, ki je skupaj z Mavericksi pripotoval v Los Angeles. Ujeli so ga, kako oblečen v modro obleko in sloneč ob ograji med navidezno brezbrižnim kramljanjem vseeno pogleduje proti Lukovem metanju na koš, hkrati pa zadovoljno šteli, kolikokrat je zadel pred njegovimi očmi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Še bolj jih je nasmejal prizor, ko se je Dončić, očitno zaradi neke stave s soigralci, spustil na tla in začel delati sklece. Prav Dončićevo domnevno fizično nepripravljenost oziroma celo debelost je Harrison namreč navedel kot enega od razlogov za menjavo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Privoščili so si ga tudi navijači Lakersov. Kot je poročala športna novinarka pri Fox Sports, so Harrisonu, ko je hodil proti igrišču, klicali: "Dobra menjava, Nico! Radi te imamo!" Tovrstna zahvala je odmevala tudi med minuto odmora in med Dončičevim metanjem prostih metov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za Lakersove navijače je sicer poskrbel tudi Dončič skupaj s svojo znamko Jordan - po poročanju ameriških medijev jim je namreč rezerviral posebno parkirišče za njegovo prvo tekmo proti Mavericksom. Na današnji tekmi je Dončić sicer nosil tudi nov model športnih copat, za katere je združil moči z Jordanom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Luka Dončić bo imel sicer kmalu tudi znatno podporo slovenskih navijačev. V torek popoldne se je na Brniku zbrala druščina navijačev, ki je prvič po tem, ko je Dončić zamenjal klub, odletela v Los Angeles. Dončića bodo spremljali na tekmi konec tedna. Na Brniku je bilo že pred odhodom na pot veselo, Tanja Volmut pa se je z njimi pogovarjala tik pred vkrcanjem.