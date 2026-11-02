Dončić do polčasa zbral 24 točk, Lakers v vodstvu (114:101)*

Čeprav je Toronto v tekmo na zahodni obali vstopil odločno in hitro povedel z začetnih 5:0, so podobno hitro odgovorili Lakersi na drugi strani. Predvsem njihov prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je bil znova zelo razpoložen pri metu izza črte 6,75 metra. Z dvema zaporednima trojkama je dal tekmecu jasno vedeti, da bo to njegov večer v domači Crypto.com Areni.

Dončić je bil učinkovit tudi v obrambi, saj je v zgodnji fazi obračuna zbral že dve ukradeni žogi. Prednost jezernikov je postopoma naraščala in se dobre tri minute pred koncem uvodne četrtine že povzpela na 12 točk (23:11). Slovenski zvezdnik je bil podobno kot na predhodni tekmi z Golden Statom zelo vroč in do zaključka prve četrtine dosegel 16 točk. Jezerniki so v drugo četrtino vstopili s prednostjo 13 točk (36:23).