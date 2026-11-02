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Košarka

Dončić do polčasa zbral 24 točk, Lakers v vodstvu (114:101)*

Los Angeles, 02. 11. 2026 05.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers po boleči zaušnici, ki so jo pred dnevi prejeli ob porazu na gostovanju pri Golden Statu, tokrat v domači Crypto.com Areni gostijo zasedbo prvakov iz leta 2019 Toronto Raptors. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je do polčasa zbral 24 točk, jezerniki pa nekaj minut pred koncem vodijo z dvomestno prednostjo.

Čeprav je Toronto v tekmo na zahodni obali vstopil odločno in hitro povedel z začetnih 5:0, so podobno hitro odgovorili Lakersi na drugi strani. Predvsem njihov prvi zvezdnik Luka Dončić, ki je bil znova zelo razpoložen pri metu izza črte 6,75 metra. Z dvema zaporednima trojkama je dal tekmecu jasno vedeti, da bo to njegov večer v domači Crypto.com Areni.

Dončić je bil učinkovit tudi v obrambi, saj je v zgodnji fazi obračuna zbral že dve ukradeni žogi. Prednost jezernikov je postopoma naraščala in se dobre tri minute pred koncem uvodne četrtine že povzpela na 12 točk (23:11). Slovenski zvezdnik je bil podobno kot na predhodni tekmi z Golden Statom zelo vroč in do zaključka prve četrtine dosegel 16 točk. Jezerniki so v drugo četrtino vstopili s prednostjo 13 točk (36:23). 

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V igri gostov iz Toronta se je poznala odsotnost njihovega prvega zvezdnika Kawhija Leonarda, ki bo zaradi bolečin v kolenu izpustil še nekaj naslednjih tekem pod ameriškimi obroči. 

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Toronto Raptors -:- (36:23, 30:31, 38:28, -:-)
(Luka Dončić: ...)

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košarka liga nba los angeles lakers toronto raptors luka dončić

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