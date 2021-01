Dončić do tisoč točk, tisoč skokov in tisoč podaj precej hitreje od LeBrona Jamesa

Luka Dončić je na tekmi s Houstonom, ki jo je Dallas po zaslugi Lukovega trojnega dvojčka (33 točk, 16 skokov, 11 podaj) dobil s 113:100, presegel mejo tisočih točk, tisočih skokov in tisočih podaj v ligi NBA. Za takšen dosežek je potreboval vsega 139 tekem, kar ga uvršča na četrto mesto večne lestvice, tik pred vzornika LeBrona Jamesa (158 tekem).

Pred njim so le Oscar Robertson (98), Ben Simmons (123) in Magic Johnson (126). V pogovoru z novinarjem, ki mu je dejal, da beleži številke legende, je Luka Dončić skromno odvrnil: "Imam še veliko stvari za izboljšati. Na veliko področjih sem lahko boljši. Na koncu, ko zmagaš tekmo, mislim, da ni pomembno, kako si igral individualno. Če zmagaš tekmo, mislim, da so vsi zadovoljni in to je tisto, kar šteje."

Za Dončićem je daleč najboljša tekma sezone, vpisal je prvi trojni dvojček, zabeležil je kar 33 točk, 16 podaj in 11 skokov, odlično pa je tokrat delovala naveza s centrom Williejem Cauleyjem-Steinom, ki je tokrat dobil priložnost v prvi peterki, kar se je izkazalo za zadetek v polno. "Odličen je bil. Celotno tekmo je bil dober. Ne le danes, pred sezono je trdo treniral, vseh šest tekem mu je šlo dobro, naj le tako nadaljuje, veseli smo, da je z nami," je dobro formo moštvenega kolege pokomentiral Dončić. "Pripravljen sem na igranje. Izboljšal bom formo, imamo veliko tekem, tako da bom prišel v formo,"je na postopno izboljšanje fizične pripravljenosti odgovoril Dončić.

Tokrat je večjo vlogo odigral tudi v obrambi, kar se je poznalo na precejšnjem številu skokov (14 v obrambi, dva v napadu). "Mislim, da so moji skoki pomembni. Ne bo se velikokrat zgodilo, da bom zbral toliko skokov, toda na prvih tekmah se je videlo, kako pomembni so skoki v obrambi. Vsi moramo pomagati v obrambi in skakati," je izpostavil prvi zvezdnik Dallasa.

"Vsi so motivirani, da igrajo v ligi NBA. Še posebej Mavericksi. Za nas je užitek igrati za Dallas. Zgledujemo se po Dirku in vseh fantih, ki so osvojili naslov leta 2011. Vsi v ekipi si želimo osvojiti naslov in to je naš cilj,"je po odlični predstavi na teksaškem derbiju še razlagal Dončić.

Mavsi so izjemno delo opravili v obrambi, Houston je zmogel le 100 točk, James Harden, prvi zvezdnik Raket, pa se je zaustavil pri zgolj 21 točkah. "Harden je izjemen igralec, mislim, da nam je tokrat uspelo odlično delo v obrambi nad njim. Težko ga je zaustaviti, a danes smo naredili dobro delo," je poudaril 21-letni Ljubljančan.

Ne le meja tisočih točk, tisočih podaj in tisočih skokov, Dončić je danes vpisal še 26. trojni dvojček v ligi NBA, kar je daleč največ med katerimi koli košarkarji pred dopolnjenim 22. letom starosti. Za primerjavo: drugo- in tretjeuvrščena igralca na tej lestvici Magic Johnson in Ben Simmons imata oba skupaj 25 trojnih dvojčkov.