Dončić dobil novega 'soigralca': Devina Bookerja

23-letni Booker bo tako postal še 24. igralec v zgodovini franšize Suns, ki bo nastopil na tekmi zvezd. Prvi po Stevu Nashuleta 2012. Lillard se je poškodoval na sredini tekmi v Memphisu (to so dobili Grizliji s 111:104), in sicer v samem zaključku, ko je nemudoma odšel v slačilnico. Kasneje so iz Portlanda sporočili, da gre za poškodbo dimelj.