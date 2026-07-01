Lakersi v kratkem času pridobili kar štiri okrepitve

Po tem, ko je postalo jasno, da bo po osmih letih mesto angelov zapustil zimzeleni LeBron James, je vodstvo Lakersov hitro pripeljalo prvo okrepitev. Iz Utah Jazzov se k jezernikom seli center, Američan Walker Kessler, ki bo podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 130 milijonov dolarjev. V zameno bo Utah dobil nezaščitena izbora prvega kroga nabora 2031 in 2033 ter pravici do zamenjave izborov prvega kroga v letih 2028 in 2030.

218 centimetrov visoki center velja za enega večjih košarkarjev v ligi in je v njej od sezone 2022/23. Kessler je v minuli sezoni zaradi operacije rame odigral le pet tekem, v povprečju svoje kariere dosega 10 točk, 9 skokov, 2 blokadi in asistenco na tekmo. Odkar je Američan debitiral v ligi, je od njega več blokad na tekmo dosegel le prvi zvezdnik San Antonio Spursov Victor Wembanyama.