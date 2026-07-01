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Zgodba se razvija

Lakersi v kratkem času pridobili kar štiri okrepitve

Los Angeles, 01. 07. 2026 18.28 pred eno minuto 1 min branja 1

Avtor:
R.S.
Walker Kessler

Po poročanju dobro obveščenega novinarja Shamsa Charanie so Lakersi po odhodih LeBrona Jamesa, Marcusa Smarta in Luka Kennarda pripeljali tudi prve okrepitve. Iz Utah Jazzov v mesto angelov prihaja center Walker Kessler, ki bo podpisal štiriletno pogodbo, vredno 130 milijonov dolarjev. S Kesslerjem bodo Lakersi dobili prepotrebno okrepitev pod obročem. Poleg centra v Lakerse prihajajo še Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes in Collin Sexton.

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Po tem, ko je postalo jasno, da bo po osmih letih mesto angelov zapustil zimzeleni LeBron James, je vodstvo Lakersov hitro pripeljalo prvo okrepitev. Iz Utah Jazzov se k jezernikom seli center, Američan Walker Kessler, ki bo podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 130 milijonov dolarjev. V zameno bo Utah dobil nezaščitena izbora prvega kroga nabora 2031 in 2033 ter pravici do zamenjave izborov prvega kroga v letih 2028 in 2030.

218 centimetrov visoki center velja za enega večjih košarkarjev v ligi in je v njej od sezone 2022/23. Kessler je v minuli sezoni zaradi operacije rame odigral le pet tekem, v povprečju svoje kariere dosega 10 točk, 9 skokov, 2 blokadi in asistenco na tekmo. Odkar je Američan debitiral v ligi, je od njega več blokad na tekmo dosegel le prvi zvezdnik San Antonio Spursov Victor Wembanyama.

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mojcd
01. 07. 2026 18.32
Aja Doncic jih jendobil ne Lakersi, nisem vedel
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