Dončić končno dobil okrepitev pod košem, prihaja prvi izbor 2018

Je prvi igralec, ki je v vsaki od prvih sedmih sezon v ligi NBA dosegal povprečno vsaj po deset točk in skokov, odkar je to uspelo Dwightu Howardu , čigar kariera se je začela 2004/05.

V Los Angelesu bo Deandre Ayton , ki bo ta mesec dopolnil 27 let, zavzel mesto začetnega centra. V Los Angelesu so vse od februarja iskali centra, ko se je kalifornijski ekipi iz Dallasa pridružil slovenski zvezdnik.

Ayton je tudi eden od le štirih igralcev, ki so v vsaki od zadnjih sedmih sezon dosegali povprečno vsaj deset točk in deset skokov. Ob njem je to uspelo še Giannisu Antetokounmpu, Rudyju Gobertu in Nikoli Vučeviću.

Za sezono 2018/19 je bil v prvenstvu NBA imenovan v najboljšo ekipo novincev, tako kot Dončić, v petih sezonah pri Phoenix Suns pa je v povprečju dosegal 16,7 točke in 10,4 skoka, pri čemer je imel 59,7-odstotno uspešnost metov.

Ayton je v pretekli sezoni za Portland odigral le 40 tekem, kar je drugi najmanjši dosežek v njegovi karieri, v zadnjih dveh sezonah pa je nastopil le na 95 od možnih 164 tekem.