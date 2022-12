Dončić dobil tako želeno pivo, potem pa si pripravil 'najboljši dan doslej'

To je bilo v noči na sredo. 48 ur kasneje, ko se je vrnil v American Airlines Center za obračun s Houston Rocketsi, se mu je želja uresničila. V garderobi ga je namreč pričakala zvrhana mera piva podjetja Michelob Ultra. ESPN-ov novinar Tim MacMahon , ki je na svojem Twitterju objavil fotografijo darilnega paketa, je ob tem zapisal: "Poskrbeli so, da bo imel Luka Dončić dovolj 'regeneracijskega' piva vsaj do premora za tekmo vseh zvezd."

'Prava nočna mora za vse nasprotnike'

Obračun All-star bo na sporedu 19. februarja. Da bo na njem znova nastopil v prvi peterki, ni dvoma. Sploh zato, ker je v zadnjem času v življenjski formi, kar je znova potrdil s trojnim dvojčkom proti Houstonu, za katerega je potreboval le dve četrtini in pol (35 točk, 13 asistenc, 12 skokov). To je bil njegov drugi zaporedni in skupno osmi v tej sezoni, s čimer je na vrhu po številu trojnih dvojčkov.

Na zadnjih petih tekmah v povprečju dosega več kot 40 točk na tekmo. Še bolj pomembno je, da je Dallas vseh pet tekem dobil. "Vedno so bile njegove podaje tiste, ki so ga ločevale od drugih. Zdaj pa je postal še izjemno učinkovit in prava nočna mora za vse nasprotnike," je Dončiću na dušo popihal trener Houstona Stephen Silas, ki je bil s svojimi raketami nemočen proti razigranim Mavericksom.