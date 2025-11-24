Svetli način
Košarka

Dončić: Dobre ekipe morajo znati zmagovati tudi s slabšo igro

Salt Lake City, 24. 11. 2025 07.41 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
0

Košarkarji Los Angeles Lakers so uspešno prestali neugodno gostovanje v Salt Lake Cityju. Čeprav so imeli varovanci JJ Redicka skozi večji del srečanja dvomestno prednost, so v izdihljajih dvoboja proti Utah Jazz trepetali za zmago (106:108). Prvo ime dvoboja je bil vnovič slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je dosegel nov dvojni dvojček (33 točk, 11 skokov).

Slovenski reprezentančni kapetan je po 12. zmagi Lakersov v sezoni, s katero so se na razpredelnici zahodne konference na drugem mestu izenačili s prvaki iz leta 2023 Denver Nuggetsi, poudaril, da ga slabši met iz igre celotnega moštva pretirano ne skrbi.

"Nismo igrali najbolje, a vseeno našli pot do zmage. To počnejo dobre ekipe. Ko bomo začeli zadevati, nas bo težko zaustaviti. Verjamem, da bomo že na naslednji tekmi bolje zadevali," je uvodoma dejal Luka Dončić, s 33 točkami najučinkovitejši posameznik tekme v Salt Lake Cityju.

Za 26-letnika je najpomembnejši dejavnik odlično vzdušje v moštvu. "Vsi v ekipi krijemo hrbet drug drugemu. Ne bi rekel, da sem presenečen, ker smo ustvarili takšno kemijo. Že pred sezono je bilo tako, veliko se družimo. Uživam v igranju s temi fanti," je znova izpostavil Dončić.

Čeprav so imeli Jezerniki pred tokratnim gostovanjem kar pet dni premora, se to ni poznalo v njihovi igri. "Skozi celotno tekmo sem se počutil čudno. Noge so bile težke in nisem imel pravega ritma. Toda kljub temu je bilo lepo imeti malce daljši premor, kar nekaj fantov se ubada z manjšimi poškodbami. Tudi sam sem v preteklih tednih prejel nekaj neugodnih udarcev," se je ob koncu nekoliko pridušal Luka Dončić.  

Lakerse naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko bodo v Crypto.com Areni gostili mestnega rivala Los Angeles Clippers.

