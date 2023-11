Dončić: Domači so odigrali fizično tekmo, mi pa nismo imeli odgovora

Luka Dončić je nekaj časa še držal goste v igri, ko pa so domači sredi tretje četrtine povedli s 74:50, je bilo vsega konec. "Nič drugega nam ni storiti kot tekmecem čestitati za zaslužen uspeh," je iz prve za ESPN izstrelil Luka Dončić, ki je bil s 30 točkami prvi strelec tekme. manjkal pa je njegov delež pri organizaciji igre in skokih. Štiri asistence in trije skoki so veliko manj od povprečja 24-letnega Ljubljančana. "Domači so od prve sekunde odigrali fizično. Bili so agresivni in njihova obramba je bila zares kakovostna. Nismo imeli rešitve, ni bil to naš večer," je še priznal prvi zvezdnik Dallasa, ki je "opazil" da se je poznala odsotnost nekaterih posameznikov. Predvsem v igri pod košem. Pešala sta skok in obramba. "Vsakega pogrešamo, smo takšna ekipa, da se nam pozna vsaka odsotnost. Sploh če nam manjkajo igralci pod košem. Clippers so fizična ekipa in odsotnost vsakega se proti takšnim nasprotnikom vsekakor pozna," je še dodal Dončić, ki ne želi preveč, da bi po visokem porazu v mestu angelov ostali repi ...