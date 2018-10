Luka Dončić dosegel 18, Goran Dragić sedem točk

Košarkarji Miami Heat so doma zmagali proti Atlanta Hawks s 119:113. Goran Dragić, ki proti New Orleansu ni igral in ga je trener vročice pustil na klopi, tudi zaradi bolečin v kolenu, je tokrat stopil na parket ter igral 25 minut. Dragić je prispeval sedem točk, pet podaj in dva skoka, ob metu iz igre 3:9 in metu za tri 1:6. Prvi strelec Miamija je bil Josh Richardson (met iz igre 7:12, met za tri 2:4) s 24 točkami. Pri Atlanti je Jeremy Lin prispeval 20 točk.

Sezona v ligi NBA se bo začela 16. oktobra. Dragićev Miami bo sezono odprl 17. novembra v gosteh pri floridskem tekmecu Orlandu.

Uvodno tekmo nove sezone pa bo Dallas odigral 18. oktobra proti Phoenixu, katerega glavni trener je nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov.