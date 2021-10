Dončić, Dragić in Čančar začenjajo novo sezono lige NBA, prvi favoriti Lakersi

Po dveh skrajšanih in okrnjenih sezonah se bo v noči na sredo začela 75. sezona lige NBA. Naslov bo branila zasedba Milwaukee Bucks, ki je v zadnjem finalu premagala ekipo Phoenix Suns s 4:2 in se veselila prve zvezdice po letu 1971. Prvi favoriti za končno slavje pa so po prvotnih projekcijah košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers, ki so bili najboljši pred dvema letoma v mehurčku v Orlandu. A kandidatov za najvišja mesta je precej.

Slovenijo bodo zastopali trije igralci. Luka Dončić, ki je bil lani izbran v najboljšo peterko lige, bo nadaljeval svoje poslanstvo pri Dallas Mavericks, Vlatko Čančar si v Denverju obeta večjo minutažo kot v preteklih sezonah, Goran Dragić pa se je iz sončnega Miamija preselil v mrzli in vetrovni Toronto. LeBron James pri 37. letih meri na peti naslov

Nova sezona se bo po tradiciji začela z odmevnim obračunom, tokrat Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets, ki bo hkrati priložnost za domače gledalce in košarkarje, da se nagradijo s prstani za zmago in še enkrat zaploskajo MVP in superzvezdniku Giannisu Antetokounmpu, ki je končnico končal s povprečjem 30,2 točke, 12,8 skoka in 5,1 podaje. Milwaukee bo skušal postati prvi klub po Miamiju (2012, 2013), ki bi ubranil naslov. Tedaj mu je to uspelo pod vodstvom LeBrona Jamesa, ki ima v novi sezoni visoke načrte v Los Angelesu. Pri 37 letih, ki jih bo dopolnil decembra, je ob sebi zbral izkušene zvezdnike – Anthonyja Davisa, Russlla Westbrooka, Dwighta Howarda, Rajona Ronda, Trevorja Arizo, Malika Monka, Kendricka Nunna, Carmela Anthonyja, ki po mnenju strokovnjakov lahko Lakersom prinesejo sedemnajsti naslov. Povprečna starost ekipe je 30,9 leta, kar vendarle prinaša določeno tveganje, vsaj kar se tiče poškodb.

James in Dončić odkrito ciljata na šampionski prstan v novi sezoni lige NBA. FOTO: AP

James ima štiri naslove, kljub starosti pa je še vedno odločen tekmovalec. "Zavedamo se, da bomo potrebovali nekaj časa, da se uigramo. Moramo biti potrpežljivi in razumeti, da bodo prišli tudi težki trenutki. A prepričan sem, da se je vredno potruditi," pravi James. Brooklyn Nets zaradi cepljenja ostal brez Irvinga

Glavna zgodba zadnjega meseca v ligi NBA je bilo cepljenje proti covidu-19. Velika večina igralcev se je prepustila zdravstveni stroki, izjema je le zvezdnik Brooklyn Nets Kyrie Irving, ki ima to nesrečo, da v New Yorku, Los Angelesu in San Franciscu veljajo mestni odloki, po katerih morajo biti vsi udeleženci športnih aktivnosti v zaprtih prostorih cepljeni. Irving na cepljenje ni pristal, zato ga je klub umaknil s seznama igralcev. "Izbral sem, da se ne bom cepil in prosim, da spoštujete mojo odločitev. Ohranjal bom kondicijo in bom pripravljen, da v vsakem trenutku vskočim v ekipo," je dejal zvezdnik, ki bo zato ostal brez velikega dela 34-milijonske pogodbe. S svojo odločitvijo je Irving na cedilu pustil ekipo, ki ima kljub njegovi odsotnosti še vedno dovolj kakovosti, da sodi med glavne kandidate za najvišja mesta. Dvakratnemu prvaku lige NBA in MVP 2014 Kevinu Durantu ter MVP 2018 in trikratnemu najboljšemu strelcu lige Jamesu Hardnu se je letos pridružil še Avstralec Patty Mills, ki se ga bomo slovenski ljubitelji košarke še dolgo spominjali s tekme za bronasto medaljo na olimpijskih igrah v Tokiu. Dosegel je kar 42 točk in bil prvo ime avstralske reprezentance.

Kyrie Irving za zdaj ostaja brez nastopov v ligi NBA. Se bo le cepil? FOTO: AP

"Ko izgubiš igralca kova Kyrie, je treba povezati ekipo, se združiti in ostalim igralcem prepustiti odločilnejše vloge. Samo s kolektivno igro lahko nadomestimo njegovo izgubo," pravi trener Netsov Steve Nash. Dallas 100-odstoten v pripravah, a na stavnicah dokaj nizko

Moštvo Dallas Mavericks bo novo sezono začelo s skoraj enako igralsko zasedbo, a povsem prenovljenim strokovnim štabom. Novi igralec je (tudi) Reggie Bullock, ki je v prejšnji sezoni igral za New York in imel povprečje slabih 11 točk, 3,4 skoka in 1,5 podaje na tekmo. Njegova največja vrlina je met z razdalje. Na klopi pa je še cel kup novih obrazov (Eugene Omoruyi, Sterling Brown, Frank Ntilikina, JaQuori McLaughlin in Moses Brown), vključno s trenerjem Jasonom Kiddom, ki mu je ekipo na pripravljalnih tekmah uspelo pripeljati do stoodstotnega izkupička. Dallas na stavnicah sodi na rob končnice, nihče pa mu ne pripisuje večjih možnosti za odmeven dosežek. Njegova pot naj bi segala do prvega oziroma drugega kroga končnice, podobno kot v preteklih dveh sezonah, ko se je moral posloviti po dvobojih z ekipo LA Clippers. Drugima dvema slovenskima predstavnikoma se, po pripravljalnih tekmah sodeč, obeta nekoliko drugačna vloga kot v preteklih sezonah. Goran Dragić je za Toronto odigral štiri tekme in v povprečju nastopal dvajset minut ter dosegel osem točk, Vlatko Čančar pa je v Denverju dobil nekaj več minut in jih dvakrat izkoristil z dvomestnimi številkami.

Luka Dončić in Goran Dragić si bosta že zelo kmalu stala nasproti. Srečala se bosta namreč že v noči s sobote na nedeljo (23. oktober po ameriškem času, 24. oktober ob 1.30 po slovenskem času). FOTO: AP