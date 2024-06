Dončić: Edini cilj pred peto tekmo v Bostonu je vrniti serijo v Dallas

Pred košarkarji Dallas Mavericks je nova finalna preizkušnja za biti ali ne biti. Z zmago na četrti tekmi v domačem American Airlines Centru so varovanci trenerja Jasona Kidda znižali zaostanek v seriji na 1:3 in s tem podaljšali upanje na morebitni popoln preobrat v dvoboju z Bostonom, ki bo (uspešno) sezono skušal skleniti na peti tekmi pred domačimi navijači v TD Gardnu. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO od 2.30 naprej.