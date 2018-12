Dončić ekskluzivno za 24UR: Biografiji sem nasprotoval, za tako knjigo sem premlad

Pred dnevi je v slovenskih medijih zaokrožila novica, da Luka Dončić dobiva biografijo, ki bo najprej izšla v Sloveniji in Srbiji, nato pa še v ZDA in Španiji. Stopili smo v stik z Luko in ugotovili, da Dončić biografije ni podprl. Še več: nasprotoval je temu, da bi Vladimir Stanković in Igor Đurović knjigo o njem objavila.

Dončić ni bil navdušen, ko je izvedel, da bi radi objavili njegovo biografijo brez njegove privolitve. FOTO: AP "Pred dnevi se je pojavila novica, da bo na dan mojega 20. rojstnega dne izšla moja biografija. Pri biografiji avtorjev Vladimirja Stankovića in Igorja Đurovića nisem sodeloval, pravzaprav sem nasprotoval njenemu nastanku, ker menim, da sem za tovrstno zvrst knjige še premlad,"nam je povedal Dončić. Najbolj vroč slovenski košarkar ta hip, ki je pred dnevi v Ljubljani prejel tudi naziv športnik leta 2018, je razložil, kako je ponudbo o nastanku knjige zavrnil. "Gospod Stanković je z nami stopil v stik še v času, ko sem igral za Real Madrid, z željo, da sodelujem pri nastanku knjige, a sem že takrat ponudbo jasno odklonil. Ravno zato, ker je knjiga nastala kljub mojemu nasprotovanju, ne podpiram kakršnega koli oglaševanja te biografije z mojim imenom," je še pojasnil Dončić. Ne dvomimo, da bo čez nekaj let imel še bistveno več materiala za objavo (avto)biografije.