Dončić ekskluzivno: Prva je bila nekaj posebnega, komaj čakam na naslednjo

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić ima za seboj tako rekoč sanjsko uvodno sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, saj se med drugimi dosežki lahko pohvali tudi s tem, da je bil od lanskega oktobra do vključno tekočega meseca 2019 vselej proglašen za novinca posameznega meseca rednega dela sezone. Da je sijajni 20-letnik dodana vrednost za teksaško moštvo, ki je pred osmimi leti osvojilo svoj do zdaj edini naslov prvaka lige NBA, ni nobenega dvoma. Ko je bil na parketu, je vselej prevzel odgovornost na svoja pleča in s tem dokazal, da je rojeni vodja. Naravni naslednik kultnega Dirka Nowitzkega , ki je na zadnji domači tekmi 'Mavericksov' naznanil svoj odhod v športni pokoj. V ekskluzivnem pogovoru z našo novinarko Evo Koderman Pavc je Dončić priznal, da je bila uvodna sezona uspešna in predvsem - poučna.

"Že to, da sem zaigral proti vsem zvezdnikom lige NBA, je bila zame velika stvar. Dobil sem veliko priložnosti za dokazovanje, tudi soigralci so me odlično sprejeli medse, zato moram biti s prvo sezono onkraj Atlantika zelo zadovoljen," je uvodoma dejal prvi zvezdnik Dallasa, ki je z mislimi že usmerjen k novi sezoni 2019/20.



"Da, potrebno bo hitro preklopiti na nove aktivnosti, obveznosti, preden si malce odpočijem od naporov v minuli sezoni. Bilo je prijetno, zdaj pa moram že razmišljati o novih izzivih," se minljivosti pozitivnih vtisov ob uspešnih igrah v zanj pravkar končani sezoni zaveda nekdanji član madridskega Reala in ljubljanske Olimpije ter obenem poudarja, da ga visoka pričakovanja tuje in domače novinarske srenje prav nič ne moti. "Ni mi težko dajati intervjujev. Poskušam uslišati prav vsako željo, čeprav je včasih težko. Zavedam se, da to spada k mojim obveznostim," je kratko in jedrnato odgovoril Luka Dončić.